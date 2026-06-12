Avec l'ouverture du mercato estival dans le football européen, la concurrence entre les géants de la Premier League s'est déplacée en dehors du terrain. Après les batailles intenses de cette saison, les équipes cherchent à renforcer leurs effectifs. Selon la prestigieuse publication française L'Équipe le latéral droit du club londonien de Chelsea, Malo Gusto, pourrait poursuivre sa carrière chez le champion d'Angleterre en titre, Manchester City.

La source affirme que la direction des 'Citizens' a déjà envoyé une demande officielle aux Londoniens concernant le transfert du talent français, entamant ainsi la première phase des négociations.

L'objectif du transfert pour le club mancunien

Selon les nouveaux plans tactiques de Manchester City, renforcer le flanc droit de la défense avec un joueur plus rapide, agile et physiquement robuste est une priorité absolue. Malo Gusto, âgé de 23 ans, figure sur la liste des joueurs prêts à relever de nouveaux défis en raison de la forte concurrence interne chez les 'Blues'. Les recruteurs de Manchester suivent de près cette situation chez les Londoniens depuis un certain temps.

Vous pouvez trouver des informations détaillées sur les performances du talentueux défenseur français la saison dernière et ses statistiques de transfert actuelles dans le tableau ci-dessous :

Nom du joueur Club actuel Matchs joués Buts / Passes décisives Contrat actuel Valeur marchande Malo Gusto Chelsea (Londres) 49 matchs 3 buts / 5 passes décisives Jusqu'à l'été 2030 35 millions d'euros

Durée du contrat et situation financière

Malo Gusto a fait preuve d'une grande régularité sous le maillot de Chelsea durant la saison 2025/26, disputant 49 matchs officiels. Bien qu'il soit défenseur, il a réussi à marquer 3 buts et à délivrer 5 passes décisives, démontrant ainsi sa polyvalence.

Cependant, ce transfert ne sera pas facile à réaliser. La raison est que le contrat de travail actuel de la star française avec Chelsea est un accord à long terme valable jusqu'en 2030. Le prestigieux Transfermarkt estime actuellement la valeur marchande réelle du joueur à 35 millions d'euros. Néanmoins, il est dit que la puissance financière de Manchester City est suffisante pour convaincre les Londoniens d'accepter cet accord.

Analyse d'initié : Selon les experts du football, un transfert à Manchester pourrait marquer un tournant majeur dans la carrière de Malo Gusto. Le style offensif des 'Citizens' aiderait à élever les courses rapides et la productivité du défenseur français à un niveau encore plus élevé.

Suivez avec nous sur Zamin le dénouement de cette grande intrigue de transfert en Angleterre, ainsi que les mouvements les plus sensationnels du football mondial et des nouvelles sportives exclusives !