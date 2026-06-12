Brighton fait une offre de 30 millions de livres pour le défenseur de Tottenham Luka Vuskovic

Brighton a soumis une offre officielle de 30 millions de livres sterling pour le défenseur de Tottenham Luka Vuskovic. Ce mouvement marque un tournant inattendu dans les négociations de transfert entre les deux clubs. Selon les rapports, le défenseur central croate de 19 ans est devenu la cible principale de l'équipe de Fabian Hurzeler. C'est ce que rapporte Goal.com .

Luka Vuskovic a réussi à impressionner lors de son prêt au Hamburger SV la saison dernière. Bien qu'il soit défenseur, il a marqué 6 buts en 28 apparitions en 2. Bundesliga. Le jeune talent privilégierait le projet de Brighton pour son développement.

Parallèlement, Brighton reste ferme concernant son propre défenseur, Jan Paul van Hecke. Selon le directeur du club Paul Barber, Tottenham a fait deux offres pour le joueur néerlandais, mais les deux ont été rejetées. Brighton évalue son défenseur à 70 millions de livres.

Tottenham s'intéresse à Van Hecke pour résoudre ses problèmes défensifs. Cependant, l'offre pour Luka Vuskovic pourrait placer le club londonien devant un choix difficile. Actuellement, l'avenir de défenseurs comme Micky van de Ven et Cristian Romero chez les Spurs est également remis en question.