Le stage de pré-saison de Barcelone en Angleterre confronté à des imprévus

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Le stage de pré-saison de Barcelone en Angleterre confronté à des imprévus

La préparation d'avant-saison de Barcelone sous la houlette de Hansi Flick a subi un changement de plan majeur. Le club catalan a été contraint d'annuler le match amical prévu contre Preston North End, pensionnaire du Championnat d'Angleterre. Cette situation a complètement chamboulé les plans du staff technique, qui cherchait à inculquer ses idées tactiques avant la nouvelle saison, rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Diario SPORT, le club anglais a indiqué ne pas pouvoir aligner une équipe compétitive en raison de blessures au sein de son effectif. L'effectif de Preston North End s'était réduit après une confrontation très physique contre Stockport County. Ne voulant pas prendre de risques avec ses joueurs clés à l'approche de la nouvelle saison, la direction du club anglais a proposé d'aligner l'équipe des moins de 21 ans.

Mais la direction de Barcelone et l'entraîneur principal ont rejeté cette offre. Hansi Flick voulait que ses joueurs s'aguerrissent face à des adversaires coriaces et des footballeurs professionnels expérimentés. L'entraîneur allemand exigeant des minutes à haute intensité, il est apparu évident qu'un match contre l'équipe de jeunes ne répondrait pas aux attentes de l'équipe. Par conséquent, les champions en titre de la Liga ont décidé d'annuler purement et simplement la rencontre et d'effectuer une séance d'entraînement à la place.

Changement de programme et match contre Birmingham

En raison de ces rebondissements inattendus, Barcelone devrait écourter son stage en Angleterre et rentrer en Espagne plus tôt que prévu. L'équipe utilisait le centre national de la Fédération anglaise de football comme base, mais l'annulation du match contre Preston a incité les entraîneurs à privilégier la poursuite de la préparation finale dans leur pays natal.

Rappelons qu'avant ces difficultés, Barcelone avait affronté Birmingham City. La rencontre, disputée au stade St Andrew's, s'est soldée par un match nul 2-2, les hôtes l'emportant 3-2 aux tirs au but. Lors de ce match, Hansi Flick a donné leur chance à de nouveaux joueurs et s'est dit satisfait de la prestation globale de l'équipe.

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur principal a déclaré : « Je pense que nous avons bien joué, Birmingham est une équipe forte et nous avons une jeune équipe. Par moments, nous avons peut-être manqué de confiance dans l'utilisation du ballon et dans le jeu entre les lignes. Nous avons également commis quelques erreurs lors de la relance. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait du résultat ».

BarceloneHansi FlickMatch amicalLa LigaFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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