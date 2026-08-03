Les essais complets de l'avion SJ-100 s'achèveront d'ici la fin de l'année

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Les essais complets de l'avion SJ-100 s'achèveront d'ici la fin de l'année

Les essais du nouvel avion de ligne SJ-100 (Superjet-100) de nouvelle génération, doté de composants entièrement importés, se poursuivent activement en Russie. Selon Egor Popov, directeur de la succursale de la société PJSC Yakovlev à Komsomolsk-sur-Amour, il est prévu d'achever avec succès cette année dans le kraï de Khabarovsk le cycle complet des essais de cet aéronef, incluant les tests au sol et en vol. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Comme l'écrit la publication Ixbt.com, le premier SJ-100 de série a déjà été fabriqué et impliqué dans les essais de certification. Actuellement, le prochain lot de moteurs de série arrive à l'usine de Komsomolsk-sur-Amour et sera bientôt installé sur le deuxième avion d'essai.

Substitution des importations et nouveaux moteurs

Rappelons que le projet modernisé SJ-100 est mis en œuvre dans le cadre du programme de substitution totale des importations. Le nouvel avion de ligne est équipé de moteurs modernes PD-8 fabriqués directement en Russie, ce qui constitue une étape importante pour assurer l'indépendance technologique.

Selon les données de Dmitri Demeshin, gouverneur du kraï de Khabarovsk, les principales compagnies aériennes du pays ont déjà conclu des contrats pour l'achat de 42 avions SJ-100 de ce type. De plus, la succursale de la société Yakovlev qui assemble ces aéronefs compte 27 autres machines à différents stades de préparation.

Caractéristiques techniques et projets futurs

Le SJ-100 est un avion à fuselage étroit et court-courrier d'une capacité de 100 passagers. Il devrait jouer un rôle clé pour assurer la stabilité des liaisons aériennes régionales intérieures et renouveler une flotte vieillissante.

Selon les prévisions des experts et des analystes, une fois les étapes d'essais complets achevées, il est prévu d'obtenir le certificat officiel pour l'avion SJ-100 entièrement doté de composants conformes au premier trimestre 2027.

SJ-100YakovlevAéronautiquePD-8Technologies
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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