Des scientifiques de Cambridge créent une batterie écologique à base d'algues vertes

Des chercheurs de l'Université de Cambridge, en collaboration avec la biodesignер Lucia Giron, ont présenté des prototypes de dispositifs innovants générant de l'électricité à l'aide de cyanobactéries vivantes (algues bleu-vert) au lieu d'éléments chimiques traditionnels. Selon ixbt.com, ce développement appelé biocell pourrait devenir à l'avenir une alternative écologique pour l'électronique de faible puissance. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cette technologie est appelée bio-photovoltaïque et permet d'obtenir de l'électricité directement grâce à des micro-organismes photosynthétiques. Pendant le processus de photosynthèse, les algues transforment non seulement la lumière du soleil en énergie chimique, mais génèrent également du courant électrique. Seuls la lumière du soleil, l'eau et le dioxyde de carbone sont nécessaires à leur activité vitale.

Alternative écologique et durabilité

Les développeurs affirment que la production d'électricité ne s'arrête pas après le coucher du soleil. En raison des processus métaboliques naturels qui se produisent à l'intérieur de la cellule, la batterie continue de produire de l'énergie. Il s'agit d'une approche totalement nouvelle par rapport aux technologies traditionnelles.

Selon les scientifiques, de telles biocellules contribueront à réduire la dépendance au lithium et à d'autres matériaux rares qui causent de graves dommages à l'environnement. Cette situation est particulièrement urgente dans le contexte du problème des milliards de piles jetables jetées chaque année dans les décharges.

Tests pratiques et perspectives

Les chercheurs notent que la technologie a déjà prouvé sa viabilité. En laboratoire, les algues sont utilisées pour produire de l'électricité de manière continue pendant plus de six ans. Aujourd'hui, l'équipe a créé plusieurs appareils entièrement fonctionnels à l'aide de biocellules.

Ces appareils comprennent des montres électroniques, des capteurs de température et un système de surveillance des plantes d'intérieur. Ce système surveille le niveau de luminosité, la température de l'air et l'humidité du sol, et transmet les données à une application mobile. Pour commercialiser la technologie, une startup nommée e-Pho a été fondée et recherche des partenaires pour la commercialisation.

Pour l'instant, les capacités de la technologie se limitent aux appareils à faible consommation d'énergie. Il n'est pas encore question de remplacer les batteries des smartphones ou des ordinateurs portables. Néanmoins, les scientifiques pensent que la bio-photovoltaïque deviendra l'une des directions prometteuses pour le développement de sources d'énergie écologiques.