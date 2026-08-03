Des scientifiques de Cambridge créent une batterie écologique à base d'algues vertes

·1·Technologie
Des scientifiques de Cambridge créent une batterie écologique à base d'algues vertes

Des chercheurs de l'Université de Cambridge, en collaboration avec la biodesignер Lucia Giron, ont présenté des prototypes de dispositifs innovants générant de l'électricité à l'aide de cyanobactéries vivantes (algues bleu-vert) au lieu d'éléments chimiques traditionnels. Selon ixbt.com, ce développement appelé biocell pourrait devenir à l'avenir une alternative écologique pour l'électronique de faible puissance. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cette technologie est appelée bio-photovoltaïque et permet d'obtenir de l'électricité directement grâce à des micro-organismes photosynthétiques. Pendant le processus de photosynthèse, les algues transforment non seulement la lumière du soleil en énergie chimique, mais génèrent également du courant électrique. Seuls la lumière du soleil, l'eau et le dioxyde de carbone sont nécessaires à leur activité vitale.

Alternative écologique et durabilité

Les développeurs affirment que la production d'électricité ne s'arrête pas après le coucher du soleil. En raison des processus métaboliques naturels qui se produisent à l'intérieur de la cellule, la batterie continue de produire de l'énergie. Il s'agit d'une approche totalement nouvelle par rapport aux technologies traditionnelles.

Selon les scientifiques, de telles biocellules contribueront à réduire la dépendance au lithium et à d'autres matériaux rares qui causent de graves dommages à l'environnement. Cette situation est particulièrement urgente dans le contexte du problème des milliards de piles jetables jetées chaque année dans les décharges.

Tests pratiques et perspectives

Les chercheurs notent que la technologie a déjà prouvé sa viabilité. En laboratoire, les algues sont utilisées pour produire de l'électricité de manière continue pendant plus de six ans. Aujourd'hui, l'équipe a créé plusieurs appareils entièrement fonctionnels à l'aide de biocellules.

Ces appareils comprennent des montres électroniques, des capteurs de température et un système de surveillance des plantes d'intérieur. Ce système surveille le niveau de luminosité, la température de l'air et l'humidité du sol, et transmet les données à une application mobile. Pour commercialiser la technologie, une startup nommée e-Pho a été fondée et recherche des partenaires pour la commercialisation.

Pour l'instant, les capacités de la technologie se limitent aux appareils à faible consommation d'énergie. Il n'est pas encore question de remplacer les batteries des smartphones ou des ordinateurs portables. Néanmoins, les scientifiques pensent que la bio-photovoltaïque deviendra l'une des directions prometteuses pour le développement de sources d'énergie écologiques.

TechnologieÉcologieBatterieScienceActualités
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Les essais complets de l'avion SJ-100 s'achèveront d'ici la fin de l'annéeLes essais complets de l'avion SJ-100 s'achèveront d'ici la fin de l'annéeAujourd'hui, 14:26Starlink teste la communication directe avec les smartphones en MalaisieStarlink teste la communication directe avec les smartphones en MalaisieAujourd'hui, 13:51L'intelligence artificielle perturbe l'alimentation électrique sur fond de boomL'intelligence artificielle perturbe l'alimentation électrique sur fond de boomAujourd'hui, 13:22Des scientifiques découvrent des traces d'une espèce inconnue disparue dans l'ADN humainDes scientifiques découvrent des traces d'une espèce inconnue disparue dans l'ADN humainAujourd'hui, 12:54L'US Air Force étend son contrat de transport de fret avec Blue OriginL'US Air Force étend son contrat de transport de fret avec Blue OriginAujourd'hui, 06:51Percée majeure en physique quantique : des scientifiques créent des superpositions exotiquesPercée majeure en physique quantique : des scientifiques créent des superpositions exotiquesAujourd'hui, 05:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées
Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées