L'Atlético de Madrid s'intéresse à Jack Grealish

L'Atlético de Madrid envisage la possibilité de recruter l'ailier de Manchester City, Jack Grealish. Selon les informations du journal The Sun, le club espagnol pourrait offrir au joueur de 30 ans l'opportunité de disputer à nouveau la Ligue des champions. Ce mouvement inattendu intervient alors que l'avenir du joueur reste incertain, rapporte Goal.com .

Ayant passé la saison dernière en prêt à Everton, le joueur a inscrit 2 buts et délivré 6 passes décisives. Cependant, une fracture du métatarse en janvier a mis fin prématurément à sa saison. Malgré cela, la direction de l'Atlético apprécie l'activité de Grealish sur et en dehors du terrain, et le considère comme un joueur fort qui s'intègre parfaitement dans le système tactique de l'entraîneur Diego Simeone.

Situation à Manchester City et avis de l'entraîneur

Les rumeurs autour du joueur se sont intensifiées après son absence de la tournée de pré-saison de Manchester City en Asie. Cependant, le joueur a fermement clarifié sur ses réseaux sociaux qu'il n'avait pas été écarté de l'équipe, mais qu'il était toujours en process de récupération de sa blessure.

Le nouvel entraîneur du club, Enzo Maresca, a également confirmé de bonnes relations avec le joueur. Maresca a souligné que Jack est actuellement un joueur de Manchester City et que l'entraîneur continuera à faire son travail en l'entraînant. Il a également loué les qualités humaines du joueur.

Prétendants européens et nationaux

Si ce transfert se réalise, Grealish fera son retour en Ligue des champions en rejoignant l'Atlético, qui a terminé quatrième de la Liga la saison dernière et a atteint les demi-finales des compétitions européennes. Au stade Metropolitano, il devra faire face à la concurrence de joueurs tels que Kang-in Lee, Álex Baena, Thiago Almada et Ademola Lookman.

Si l'option d'un déménagement en Espagne ne se concrétise pas, il est rapporté qu'Everton et Aston Villa surveillent également de près la situation du joueur. Pour l'instant, l'équipe où Grealish poursuivra sa carrière lors de ce mercato reste ouverte.