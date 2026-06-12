Infantino plaisante sur l'absence de l'équipe nationale d'Italie à la Coupe du Monde 2026

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Infantino plaisante sur l'absence de l'équipe nationale d'Italie à la Coupe du Monde 2026

La Coupe du Monde 2026, un tournoi historique et sans précédent sur le sol nord-américain, bat son plein. Alors que le monde entier suit avec enthousiasme les matchs intenses outre-Atlantique, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a attiré l'attention avec une déclaration inattendue et humoristique. Le président de la FIFA, dans une interview exclusive accordée à la célèbre CazéTV chaîne, a fait une remarque sarcastique sur le dernier échec majeur de la Squadra Azzurra, quadruple championne du monde, qui manque également le tournoi de cette année.

Il faut le dire, même si c'est amer, la Coupe du Monde 2026 actuelle est la continuation d'une tradition sombre pour la « Squadra Azzurra ». Après avoir manqué les tournois de 2018 en Russie et 2022 au Qatar, les Italiens sont absents du forum de football le plus prestigieux pour la troisième fois consécutive.

« Peut-être qu'avec 64 équipes, l'Italie se qualifierait... »

Au cours de l'entretien, le chef de la FIFA a d'abord évoqué les discussions internes sur l'élargissement du nombre de participants, puis a tourné la conversation vers l'Italie :

« Nous avons déjà étudié la possibilité d'organiser la phase finale de la Coupe du Monde avec 64 équipes dans un avenir proche. Cette initiative pourrait servir à étendre davantage la portée géographique du football mondial. Cette question a été à l'ordre du jour des réunions du Conseil de la FIFA, mais notre accord actuel est de profiter de ce premier tournoi historique avec 48 équipes.

Mais soyons honnêtes : peut-être que si le nombre de participants à la Coupe du Monde atteint 64, alors l'équipe nationale d'Italie pourrait trouver la force de franchir les obstacles de la qualification... Si cela ne suffit pas, peut-être devrions-nous essayer de porter le nombre à 208 (le nombre de presque tous les pays membres de la FIFA). Alors nous saurions enfin s'ils pourraient se qualifier ou non », a plaisanté Infantino.

La première Coupe du Monde à grande échelle de l'histoire

Il y a une grande vérité derrière les plaisanteries de Gianni Infantino. La Coupe du Monde de cette année, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, est la première de l'histoire du football à compter 48 équipes. Même si le nombre de places pour le continent européen a été considérablement augmenté, les stars du football italien n'ont pas réussi à profiter de cette opportunité favorable et ont été contraintes de rester à la maison.

Commentaire d'expert : Selon les analystes de football, la blague cinglante d'Infantino met en lumière la crise systémique du football italien. Il est vraiment regrettable qu'un pays qui a remporté quatre fois le titre mondial soit resté à l'écart des Coupes du Monde et de leur atmosphère unique pendant 12 ans.

Dans le contexte de ces plaisanteries, qui ont été un peu difficiles à encaisser pour les fans italiens, la Coupe du Monde 2026 continue de conquérir le cœur de millions de personnes avec de nouvelles équipes et des sensations inattendues.

Suivez les dernières nouvelles d'outre-Atlantique, les buts dramatiques de la Coupe du Monde et les déclarations exclusives d'Infantino et d'autres officiels avec nous sur Zamin !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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