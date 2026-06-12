Akmal Mozgovoy : « Nous attendons tous la Coupe du Monde avec impatience »

Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Akmal Mozgovoy, a partagé ses réflexions sur l'atmosphère au sein de l'équipe, le processus de préparation, l'état mental des joueurs et le soutien des fans avant la Coupe du Monde.

Dans une interview avec le service de presse de la Fédération de football d'Ouzbékistan, Mozgovoy a souligné que le moral au sein de l'équipe nationale est élevé. Il a déclaré que les joueurs, tout comme les fans, attendent le début du tournoi avec une grande excitation.

« L'atmosphère dans notre équipe est excellente. Tout le monde attend. Comme les fans, nous attendons nous aussi le début du tournoi. Pour la première fois de l'histoire, nous avons réussi à atteindre la phase finale de la Coupe du Monde. C'était un événement merveilleux. C'est important pour tout le monde », a déclaré Mozgovoy.

En effet, pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan, ce tournoi n'est pas une compétition ordinaire. C'est une grande page qui s'ouvre pour la première fois dans l'histoire du football du pays. Un rêve attendu depuis des années est devenu réalité, et maintenant les « Loups Blancs » ont l'opportunité de se montrer sur la scène la plus prestigieuse du football mondial.

Mozgovoy a également noté que le camp d'entraînement aux États-Unis se déroule bien. Selon lui, les matchs amicaux contre des adversaires solides ont été une excellente expérience pour l'équipe, tant physiquement que mentalement.

« Le camp aux États-Unis se passe bien. Des matchs amicaux contre de grandes équipes ont été organisés. Ces rencontres seront une expérience énorme, tant physiquement que mentalement. Lorsque nous entrerons sur le terrain, nous agirons selon les instructions des entraîneurs », a déclaré le milieu de terrain.

Une telle préparation avant la Coupe du Monde est très importante. Car lors du Mondial, les adversaires sont forts, le rythme du jeu est élevé et chaque erreur coûte cher. Les matchs de contrôle contre des équipes comme le Canada et les Pays-Bas ont permis aux joueurs de ressentir le tempo international, de prendre des décisions sous pression et de renforcer la discipline tactique.

Akmal Mozgovoy a également souligné qu'il est difficile d'exprimer ses émotions avec des mots. Il a dit qu'il regardait les grands joueurs qui participaient à la Coupe du Monde à la télévision depuis son enfance, et qu'il a maintenant l'opportunité de les affronter sur le terrain.

« Les mots ne suffisent pas pour exprimer les sentiments. Depuis notre jeunesse, nous regardons de grands joueurs de football à la télévision. Si Dieu le veut, maintenant nous jouerons contre eux », a-t-il déclaré.

Ces mots montrent à quel point le Mondial est important pour chaque footballeur ouzbek. Atteindre la scène dont on rêvait dans l'enfance, jouer contre les meilleurs joueurs du monde et entrer sur le terrain au nom de tout le pays est une énorme responsabilité et une grande fierté.

Mozgovoy a également souligné que le soutien des fans donne à l'équipe une force supplémentaire. Il a déclaré que l'équipe nationale ressent l'amour et la confiance des fans tant aux États-Unis qu'en Ouzbékistan.

« Beaucoup de gens nous soutiennent tant aux États-Unis qu'en Ouzbékistan. Je pense que ce sera une aide supplémentaire », a déclaré le joueur.

Dans les grands tournois, la confiance des fans est un facteur très important pour les joueurs. Surtout pour une équipe participant à la Coupe du Monde pour la première fois, chaque prière, chaque soutien et chaque mot chaleureux donne une force mentale. Bien que l'équipe nationale joue avec onze joueurs sur le terrain, la confiance de tout un peuple est derrière eux.

Le milieu de terrain a également parlé de ses objectifs personnels. Il a souligné qu'il a le désir de jouer davantage et de se montrer selon les opportunités. Cependant, le succès de l'équipe doit passer avant les résultats personnels.

« Mon objectif est de jouer davantage et de me montrer selon les opportunités. La place de l'équipe passe avant tout. L'équipe doit montrer un résultat positif, sortir du groupe et faire de son mieux », a déclaré Mozgovoy.

Cette approche indique une atmosphère saine au sein de l'équipe nationale. Les compétences individuelles sont importantes à la Coupe du Monde, mais l'unité de l'équipe, la discipline et un objectif commun sont encore plus importants. L'Ouzbékistan jouera contre des adversaires solides en phase de groupes, et chaque joueur agissant pour le bien de l'équipe sera d'une importance décisive.

À la fin de l'interview, Mozgovoy a exprimé sa gratitude aux fans et leur a demandé de les soutenir jusqu'au bout. Il a souligné que l'équipe nationale ressent cette confiance.

« Merci beaucoup à tous. Nous vous demandons de nous soutenir jusqu'au bout. Nous le ressentons », a-t-il déclaré.

Le Mondial historique est sur le point de commencer pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Les joueurs sont prêts, les fans attendent, et tout le pays est uni autour d'un rêve. Maintenant, toute l'attention est concentrée sur le terrain.

Les mots d'Akmal Mozgovoy montrent qu'il y a de la confiance, de l'excitation et une grande responsabilité dans l'équipe. Pour les « Loups Blancs », chaque minute dans ce tournoi sera importante. Les fans n'attendent qu'une chose de l'équipe : se battre jusqu'au bout, jouer avec le cœur et défendre dignement l'honneur de l'Ouzbékistan.