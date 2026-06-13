Mohamed Salah serait-il resté à Liverpool s'il avait su qu'Arne Slot allait partir

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Mohamed Salah serait-il resté à Liverpool s'il avait su qu'Arne Slot allait partir

Après le départ d'Arne Slot de Liverpool, Mohamed Salah a également fait ses adieux au club. Mais si la star égyptienne avait su à l'avance que l'entraîneur allait partir, aurait-il accepté d'aller au bout de son contrat ? L'ancien milieu de terrain des Reds, Danny Murphy, a donné son avis sur la situation dans une interview accordée à GOAL. C'est ce que rapporte Goal.com .

Murphy estime que le départ de Salah est davantage dû à une baisse de forme qu'à ses relations avec l'entraîneur. Après avoir marqué 34 buts lors de la saison 2024-25, remporté le titre de Premier League et été élu joueur de l'année PFA pour la troisième fois, l'attaquant s'est rapidement retrouvé sur le banc. Cela a provoqué de vives tensions avec Slot et son staff technique.

Salah avait affirmé qu'il était utilisé comme bouc émissaire pour les échecs de l'équipe. Ce conflit a ouvert la voie à la résiliation de son contrat, qui devait expirer en 2026, et à son départ en tant qu'agent libre. Pour le joueur légendaire qui a marqué 257 buts en 442 matchs pour Liverpool, ce fut un adieu attendu mais quelque peu triste.

"Je pense que la baisse de ses performances a eu le plus grand impact sur son départ. Si ses relations avec l'entraîneur avaient été meilleures, il aurait peut-être pu essayer de retrouver sa forme lors de la deuxième saison. Cependant, lorsqu'un joueur sent que son niveau a baissé, il préfère partir avant que la situation ne s'aggrave", déclare Murphy.

L'expert a ajouté que le facteur Slot était tout de même présent. Mais n'importe quel entraîneur aurait été contraint de mettre un Mohamed Salah en méforme sur le banc. Même Slot l'a maintenu dans le onze de départ plus longtemps que ne le demandaient les fans et a essayé de lui donner des opportunités.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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