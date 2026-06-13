Le géant de la Bundesliga allemande, le Bayern Munich, se prépare à franchir une étape importante pour conserver à long terme l'une des stars les plus brillantes et uniques de l'équipe. Les mouvements magiques sur le terrain du talentueux milieu offensif français Michael Olise ont tellement impressionné la direction munichoise que le club prévoit de prolonger son contrat actuel. C'est ce qu'a rapporté la prestigieuse publication française L'Équipe en s'appuyant sur la célèbre source iMiaSanMia d'initiés.

Le club munichois vise à récompenser dignement l'ailier talentueux pour ses performances phénoménales et impressionnantes tout au long de la saison dernière, ainsi que pour son immense contribution aux succès de l'équipe.

Un véritable miracle dans le système 'But+Passe'

Michael Olise est devenu une véritable force motrice et un leader clé du Bayern la saison dernière. Ses statistiques sont naturellement suffisantes pour étonner n'importe quel expert du football :

Buts marqués : 22

Passes décisives (assists) : 25

Succès collectifs : Titre de champion de Bundesliga et trophée de la Coupe d'Allemagne

Grâce à une telle productivité terrifiante, le club munichois a réussi à réaliser un doublé national.

Grâce au tableau analytique ci-dessous, vous pouvez vous familiariser avec le statut actuel de la star française de 24 ans au Bayern et les détails du nouveau contrat :

Âge et poste du joueur Performance globale la saison dernière Durée du nouvel accord Changements financiers (Salaire) Statut dans la politique de transfert du club 24 ans, milieu offensif 47 actions décisives (Buts + Passes) Jusqu'à l'automne 2026 Doublé Joueur intouchable

Salaire doublé, transfert interdit

La direction du Bayern rejette froidement l'intérêt d'autres géants européens pour le joueur qui est déjà devenu l'un de leurs leaders. Le club ne discute même pas de la possibilité de le vendre. Au contraire, Olise doit rester à Munich pendant de nombreuses années. Il est à noter que dans le cadre du nouvel accord proposé à la star française, son salaire annuel devrait doubler. Cela placera Michael parmi les joueurs les mieux payés du Bayern.

Souvenir pour les fans : Rappelons que le talentueux milieu de terrain a rejoint Munich à l'été 2024 en provenance du club anglais de Crystal Palace. Il s'est adapté au football allemand en très peu de temps et a réussi à graver son nom dans l'histoire comme l'une des figures les plus dangereuses et brillantes de la Bundesliga.

Nous suivrons avec grand intérêt les nouveaux triomphes de Michael Olise sous le maillot du Bayern et le processus de signature de ce contrat historique.

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