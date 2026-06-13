Cristiano Ronaldo rejette les doutes sur sa condition physique

·31·Sport
Cristiano Ronaldo rejette les doutes sur sa condition physique

Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a fermement rejeté les inquiétudes concernant sa condition physique avant la Coupe du monde 2026. L'attaquant légendaire, qui a connu une saison prolifique en Arabie saoudite, a promis d'apporter une grande joie au peuple portugais et de réussir dans le tournoi. L'équipe a terminé son entraînement à la base Cidade do Futebol avant de se rendre au tournoi aux États-Unis. C'est ce que rapporte Goal.com .

S'exprimant au nom de l'équipe qui a dominé la phase de qualification avec 20 buts en six matchs, Ronaldo a fait preuve de confiance. L'attaquant vétéran de 41 ans est sur le point d'entrer dans l'histoire en participant à sa sixième phase finale de Coupe du monde consécutive aux côtés de Lionel Messi. Interrogé sur sa condition physique, il a répondu : "Vous ne regardez pas les matchs ? Je suis en bonne forme."

Parlant du statut de favori du Portugal dans le tournoi, Ronaldo est resté prudent. Il a souligné que l'équipe possède une génération très talentueuse, mais que de nombreux facteurs, y compris des situations incontrôlables pendant le jeu, jouent un rôle important dans la victoire. Son objectif principal est de terminer premier du groupe et d'avancer étape par étape avec confiance.

Admettant que le processus de préparation a été difficile, Ronaldo a déclaré que les vrais champions se révèlent lorsque les matchs s'intensifient. Le Portugal débutera son parcours le 17 juin au Houston Stadium au Texas contre l'équipe nationale de la RD Congo. Ronaldo, impliqué dans 30 buts pour Al-Nassr, a l'intention de poursuivre sur cette lancée avec l'équipe nationale.

Cristiano RonaldoPortugalCoupe du MondeFootballAl-Nassr
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Florian Wirtz peut-il s'imposer à LiverpoolFlorian Wirtz peut-il s'imposer à LiverpoolAujourd'hui, 07:16City renonce à une offre de 120 millions de livres pour Elliot AndersonCity renonce à une offre de 120 millions de livres pour Elliot AndersonAujourd'hui, 06:59La participation de Neymar à la Coupe du Monde incertaine : quand la star brésilienne reviendra-t-elle ?La participation de Neymar à la Coupe du Monde incertaine : quand la star brésilienne reviendra-t-elle ?Aujourd'hui, 06:52Les jeunes footballeurs les plus talentueux attendus pour briller à la Coupe du Monde 2026Les jeunes footballeurs les plus talentueux attendus pour briller à la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 06:47Bradley Barcola ne parvient pas à un accord avec le PSG et attire l'intérêt des géants anglaisBradley Barcola ne parvient pas à un accord avec le PSG et attire l'intérêt des géants anglaisAujourd'hui, 06:34Coupe du Monde 2026 : Les États-Unis écrasent le ParaguayCoupe du Monde 2026 : Les États-Unis écrasent le ParaguayAujourd'hui, 03:20
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Le Real Madrid prend une décision finale concernant Kylian Mbappe
Le Real Madrid prend une décision finale concernant Kylian Mbappe