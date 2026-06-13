Cristiano Ronaldo rejette les doutes sur sa condition physique

Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a fermement rejeté les inquiétudes concernant sa condition physique avant la Coupe du monde 2026. L'attaquant légendaire, qui a connu une saison prolifique en Arabie saoudite, a promis d'apporter une grande joie au peuple portugais et de réussir dans le tournoi. L'équipe a terminé son entraînement à la base Cidade do Futebol avant de se rendre au tournoi aux États-Unis. C'est ce que rapporte Goal.com .

S'exprimant au nom de l'équipe qui a dominé la phase de qualification avec 20 buts en six matchs, Ronaldo a fait preuve de confiance. L'attaquant vétéran de 41 ans est sur le point d'entrer dans l'histoire en participant à sa sixième phase finale de Coupe du monde consécutive aux côtés de Lionel Messi. Interrogé sur sa condition physique, il a répondu : "Vous ne regardez pas les matchs ? Je suis en bonne forme."

Parlant du statut de favori du Portugal dans le tournoi, Ronaldo est resté prudent. Il a souligné que l'équipe possède une génération très talentueuse, mais que de nombreux facteurs, y compris des situations incontrôlables pendant le jeu, jouent un rôle important dans la victoire. Son objectif principal est de terminer premier du groupe et d'avancer étape par étape avec confiance.

Admettant que le processus de préparation a été difficile, Ronaldo a déclaré que les vrais champions se révèlent lorsque les matchs s'intensifient. Le Portugal débutera son parcours le 17 juin au Houston Stadium au Texas contre l'équipe nationale de la RD Congo. Ronaldo, impliqué dans 30 buts pour Al-Nassr, a l'intention de poursuivre sur cette lancée avec l'équipe nationale.