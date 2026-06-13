José Mourinho entame une refonte radicale de l'effectif du Real Madrid

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José Mourinho entame une refonte radicale de l'effectif du Real Madrid

L'un des entraîneurs les plus célèbres et les plus bruyants du football mondial, le légendaire « Special One » José Mourinho, a commencé à secouer le marché des transferts après son retour à la tête du Real Madrid. Après une pause de 13 ans, le tacticien portugais expérimenté a repris les rênes du « Club Royal », visant à perfectionner l'effectif pour mener l'équipe vers de nouveaux sommets.

Pour information, le génie portugais entraînait le club de Benfica dans son pays natal la saison dernière. Désormais, il a lancé une véritable révolution des transferts au sein du superclub madrilène.

Trois stars de classe mondiale à Madrid !

La direction du « Club Royal » a déjà commencé à répondre aux souhaits du nouvel entraîneur et a conclu des accords définitifs avec trois joueurs célèbres lors de ce mercato estival. Selon les informations diffusées par des médias sportifs réputés, les stars suivantes seront bientôt officiellement présentées au stade Santiago Bernabéu :

  • Bernardo Silva — pour accroître la créativité au milieu de terrain ;

  • Ibrahima Konaté — pour renforcer davantage le centre de la défense ;

  • Denzel Dumfries — pour transformer le flanc droit de la défense en une force redoutable.

Malgré ces trois acquisitions majeures, les plans de renforcement de José Mourinho ne s'arrêtent pas là.

Grâce au tableau analytique ci-dessous, vous pouvez vous familiariser avec la situation actuelle du Real Madrid lors du mercato estival et les nouvelles exigences de Mourinho pour compléter l'effectif :

Stars dont le transfert est conclu

Leur position principale

Nouvelles positions exigées par Mourinho

Objectif principal de l'entraîneur

Source réputée

Bernardo Silva


Ibrahima Konaté


Denzel Dumfries

Milieu de terrain


Défenseur central


Défenseur latéral droit

1. Défenseur central


2. Défenseur latéral gauche

Créer une perfection absolue dans la ligne défensive

ESPN (USA)

Plan pour perfectionner la forteresse défensive

La célèbre chaîne américaine ESPN rapporte qu'après les nouvelles recrues, José Mourinho a chargé la direction du club de réaliser deux transferts importants supplémentaires. Le tacticien portugais souhaite maximiser la concurrence dans la ligne défensive.

Avis d'experts : Mourinho est connu pour construire des équipes championnes basées sur une défense solide. Malgré l'arrivée de Konaté et Dumfries, il demande un autre défenseur massif pour le centre ainsi qu'un nouveau « moteur » infatigable sur le flanc gauche. Si la direction du Real exauce ces deux souhaits, il sera impossible d'arrêter le club madrilène la saison prochaine.

Suivez la deuxième aventure historique de José Mourinho au Real Madrid, les noms des nouvelles stars secrètes qui rejoindront Madrid, les séances d'entraînement exclusives et les actualités les plus brûlantes du football européen avec nous sur Zamin !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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