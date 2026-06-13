Vol au camp d'entraînement de l'Angleterre : les chaussures de Kane et Bellingham dérobées

La préparation de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du Monde a été perturbée par un incident inattendu. L'équipement officiel de l'équipe dirigée par Thomas Tuchel a été volé pendant son transport. Il a été révélé que parmi les objets dérobés figurent les chaussures de match des stars Harry Kane et Jude Bellingham. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le vol a eu lieu lors du transfert du camp de West Palm Beach en Floride vers la base de Swope Soccer Village dans le Missouri. Selon les informations, l'équipe ne dispose plus que d'un seul ballon pour les entraînements. La Fédération anglaise de football a lancé une enquête urgente sur cette affaire. Les responsables de la sécurité soupçonnent que certains chauffeurs logistiques pourraient être complices du vol.

Selon le Daily Mail, le vol ne s'est pas limité aux chaussures. Des équipements d'analyse de haute technologie, des tableaux tactiques et même des tables de massage médical ont été emportés. Cette situation a sérieusement perturbé les plans du staff technique à quelques jours du match d'ouverture du tournoi.

Sous la direction de Thomas Tuchel, l'Angleterre avait enregistré d'excellents résultats, terminant la phase de qualification avec huit victoires consécutives et huit matchs sans encaisser de but. Bien que Harry Kane, auteur de 61 buts avec le Bayern Munich durant la saison, soit arrivé au camp en pleine forme, lui et ses coéquipiers doivent désormais se concentrer sur des problèmes extra-sportifs.

L'équipe d'Angleterre débute le tournoi mercredi par un match contre la Croatie. N'ayant pas oublié la douleur de la défaite en demi-finale de 2018, l'équipe doit rapidement retrouver sa concentration et remplacer le matériel perdu pour réussir son parcours dans la phase de groupes.