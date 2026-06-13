Srečko Katanec appelle les supporters ouzbeks à ne pas avoir trop d'attentes

À l'approche de la Coupe du Monde 2026, tournoi que tout le pays attend avec impatience, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et expert slovène renommé, Srečko Katanec, a adressé un message sincère à nos supporters. Comme on le sait, l'entraîneur expérimenté a dirigé les « Loups Blancs » jusqu'en janvier 2025, posant des bases solides pour que notre équipe obtienne une qualification historique pour le championnat du monde. Bien qu'il ait dû quitter son poste pour des raisons de santé, Katanec reste une figure très respectée par la communauté du football et des millions de fans dans notre pays.

Dans son message, l'expert slovène a appelé nos compatriotes à ne pas mettre une pression excessive sur les joueurs et à évaluer correctement le statut du tournoi.

« N'attendez pas de résultats extraordinaires de l'équipe »

Srečko Katanec a souligné que pour une équipe débutante, battre les géants mondiaux dès la première tentative est une tâche très complexe selon les lois du football :

« Je veux dire une chose importante à tout le peuple ouzbek et à nos merveilleux supporters : ne demandez pas de victoires immédiates ou de résultats extrêmement élevés à l'équipe nationale lors de cette Coupe du Monde. Car il est extrêmement difficile pour une équipe participant pour la première fois à un tournoi mondial de ce niveau d'obtenir un succès significatif.

C'est un grand projet de football, un processus à long terme et une partie intégrante du développement du football national. En tant qu'ancien entraîneur, je ne vous demande qu'une chose : profitez de chaque seconde et de chaque moment de cette compétition historique de tout votre cœur. »

Selon l'expert slovène, il ne sera pas facile de lutter pour une place en phase à élimination directe dans le groupe K face à la puissante Colombie, au géant mondial le Portugal et à la RD Congo, physiquement exigeante. Par conséquent, la participation de l'Ouzbékistan à sa première Coupe du Monde doit être célébrée comme une grande fête.

Entraîneur actuel de l'équipe nationale Ville de préparation Joueur clé sous les projecteurs Nos adversaires en phase de groupes La devise de l'entraîneur Fabio Cannavaro (Italie) Atlanta (USA) Jaloliddin Masharipov (en convalescence) Colombie, Portugal, RD Congo « Vaincre la peur et jouer comme des guerriers »

Dernières nouvelles du camp de Cannavaro et mentalité de guerrier

En ce moment, l'équipe nationale d'Ouzbékistan, dirigée par le légendaire expert italien Fabio Cannavaro, effectue les derniers préparatifs techniques et tactiques à Atlanta, aux États-Unis, pour le match crucial d'ouverture contre la Colombie. Une légère préoccupation pour le staff technique est l'état de santé du capitaine et leader Jaloliddin Masharipov. Les médecins font tout leur possible pour préparer notre milieu de terrain expérimenté pour le match inaugural.

De son côté, Fabio Cannavaro prépare mentalement ses joueurs uniquement pour la victoire et attend d'eux un football sans peur sur le terrain.

La promesse de Cannavaro aux fans : « C'est la première et inoubliable Coupe du Monde de notre histoire. Nous n'avons aucune pression supplémentaire ni rien à perdre. J'ai demandé à mes garçons d'oublier complètement toute peur ou anxiété en entrant sur le terrain. Pendant les 90 minutes sur le gazon vert, nous devons nous battre comme de vrais guerriers et des lions pour notre peuple ! »

Nous souhaitons à notre équipe nationale un grand succès dans cette étape historique sur le sol américain. Comme l'a dit Srečko Katanec, il est temps d'être fier et de profiter de chaque seconde de ce grand festival de football !

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