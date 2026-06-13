Martinez salue la place de Cristiano Ronaldo dans l'histoire du football

·25·Sport
Martinez salue la place de Cristiano Ronaldo dans l'histoire du football

La Coupe du Monde 2026 historique sur le sol nord-américain continue d'offrir à la planète entière une excitation mondiale et des moments inoubliables. Au sommet de la compétition, les yeux de millions de fans sont à nouveau tournés vers l'une des plus grandes figures de l'histoire du football. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Roberto Martinez, a parlé avec passion du capitaine et légende vivante Cristiano Ronaldo, exprimant des pensées sincères qui réchauffent le cœur tout en reconnaissant son talent unique.

L'expert chevronné souligne que bien que l'attaquant ait maintenant 41 ans, il continue de créer des miracles sur le terrain et reste l'une des figures les plus uniques et irremplaçables de l'histoire du sport, non seulement au Portugal, mais dans le monde entier.

« Cristiano est un grand génie qui a fondamentalement changé le monde du football »

Roberto Martinez a particulièrement reconnu l'immense contribution du phénomène portugais au développement de l'équipe nationale et du football mondial :

« Nous avons aujourd'hui la grande chance de pouvoir parler d'une véritable légende vivante du monde du football : Cristiano Ronaldo. C'est un joueur unique et sans faille qui a fondamentalement changé toute la philosophie, la vitesse et le charme du beau jeu. Le dévouement infini de Cristiano à l'entraînement et au football, ainsi que son travail inlassable, servent de plus haute école de compétence et d'exemple de vie pour la nouvelle génération et les jeunes joueurs d'aujourd'hui.

Un parcours triomphal de 21 ans sous le maillot de l'équipe nationale et 227 matchs officiels ! Aucun autre être humain dans le football mondial n'a jamais atteint un tel record incroyable. On pourrait parler pendant des heures du nombre de buts qu'il a marqués contre ses adversaires. Ce sont précisément ces chiffres cosmiques qui propulsent Ronaldo au sommet du monde du football. »

Poursuivant ses remarques, l'entraîneur a de nouveau fait l'éloge de l'influence unique et de l'habileté tactique de notre contemporain de 41 ans sur le terrain.

Vous pouvez vous familiariser avec les statistiques formidables et historiques de Cristiano Ronaldo pour l'équipe nationale du Portugal grâce au tableau analytique spécial suivant :

Âge et statut du joueur

Période de carrière en équipe nationale

Nombre total de matchs joués

Nombre de buts marqués

Description donnée par l'entraîneur

41 ans, Capitaine de l'équipe nationale

Depuis 21 ans

227 matchs officiels

Plus de 170 buts purs

« Une légende dont personne ne peut prendre la place »

Son humeur est celle d'un débutant de 18 ans !

Selon le sélectionneur du Portugal, les mouvements universels de Ronaldo en pointe, son sens parfait du terrain, sa capacité à choisir la bonne position, son sang-froid pour trouver les espaces libres et sa finition devant le but restent l'arme la plus essentielle et la plus redoutable de l'équipe nationale.

Déclaration exclusive de Martinez : « L'aspect le plus surprenant est que sa mentalité de gagnant sur le terrain, le feu dans ses yeux et sa passion pour le football sont aussi vibrants que ceux d'un jeune de 18 ans appelé pour la première fois en équipe nationale. La place de Cristiano dans l'équipe est absolument irremplaçable. Il est impossible de trouver un autre joueur comme lui dans le monde d'aujourd'hui. Bien sûr, au fil des années, nous devrons chercher différentes solutions tactiques, mais il est presque impossible de reproduire la productivité fantastique montrée par Ronaldo dans les siècles à venir. »

Rappelons que Cristiano Ronaldo a disputé à ce jour 227 matchs pour l'équipe nationale du Portugal, marqué plus de 170 buts et détient le record du monde sur la scène internationale. Nous continuons de suivre avec une grande excitation le nouveau parcours historique de la légende du football sur les terrains de la Coupe du Monde 2026.

Suivez les matchs les plus chauds de la Coupe du Monde, les exploits de Cristiano Ronaldo et de l'équipe nationale du Portugal à travers l'océan, ainsi que les nouvelles les plus exclusives du monde du sport avec nous sur la page Zamin !

Cristiano RonaldoRoberto MartínezPortugalCoupe du monde 2026Amérique du Nord
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Jaloliddin Masharipov parle de sa blessure : « Tout va bien maintenant »Jaloliddin Masharipov parle de sa blessure : « Tout va bien maintenant »Aujourd'hui, 10:19Barcelone ne peut pas empêcher l'Espagne d'utiliser Lamine YamalBarcelone ne peut pas empêcher l'Espagne d'utiliser Lamine YamalAujourd'hui, 10:15Carlo Ancelotti partage ses réflexions avant le match contre le MarocCarlo Ancelotti partage ses réflexions avant le match contre le MarocAujourd'hui, 10:11Arsenal prêt à dépenser gros pour de nouveaux transfertsArsenal prêt à dépenser gros pour de nouveaux transfertsAujourd'hui, 09:38Srečko Katanec appelle les supporters ouzbeks à ne pas avoir trop d'attentesSrečko Katanec appelle les supporters ouzbeks à ne pas avoir trop d'attentesAujourd'hui, 09:36Jermaine Jenas sur son licenciement de la BBC : J'ai tout perduJermaine Jenas sur son licenciement de la BBC : J'ai tout perduAujourd'hui, 08:58
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Le Real Madrid prend une décision finale concernant Kylian Mbappe
Le Real Madrid prend une décision finale concernant Kylian Mbappe