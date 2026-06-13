Bellingham et Rogers défendent Jordan Henderson face aux critiques

Jude Bellingham et Morgan Rogers ont défendu le milieu de terrain expérimenté Jordan Henderson, répondant à la controverse entourant son inclusion dans l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du Monde. Les deux joueurs ont souligné que l'influence du vétéran sur l'équipe dépasse largement ses actions sur le terrain, notant que son leadership et son humilité sont cruciaux pour l'équipe dirigée par Thomas Tuchel. C'est ce que rapporte Goal.com .

Alors que l'équipe d'Angleterre se prépare pour son match d'ouverture contre la Croatie, la place de Henderson dans l'effectif fait l'objet de vives critiques publiques. Cependant, la star du Real Madrid, Bellingham, et l'attaquant d'Aston Villa, Rogers, estiment que ces critiques sont totalement infondées. Selon Bellingham, Henderson est une figure clé pour maintenir l'ambiance au sein de l'équipe.

"C'est une personne très joyeuse qui sait unir toute l'équipe. Si un problème survient, il aide chaque joueur, quel que soit son âge. C'est un capitaine qui a remporté la Premier League et la Ligue des Champions, mais il travaille sans relâche à l'entraînement. Ceux qui le critiquent ne savent pas de quoi ils parlent. Pour nous, c'est le premier nom sur la feuille de match", a déclaré Bellingham.

Morgan Rogers a également soutenu les propos de son coéquipier, qualifiant Henderson de meilleure personne qu'il ait rencontrée dans le football. Il a souligné que si un sondage était réalisé sur les besoins de l'équipe, Henderson figurerait dans le top 5 de chaque joueur. Actuellement, l'équipe d'Angleterre poursuit sa préparation à Dallas pour le match crucial contre la Croatie.