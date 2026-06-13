Bellingham et Rogers défendent Jordan Henderson face aux critiques

·1·Sport
Bellingham et Rogers défendent Jordan Henderson face aux critiques

Jude Bellingham et Morgan Rogers ont défendu le milieu de terrain expérimenté Jordan Henderson, répondant à la controverse entourant son inclusion dans l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du Monde. Les deux joueurs ont souligné que l'influence du vétéran sur l'équipe dépasse largement ses actions sur le terrain, notant que son leadership et son humilité sont cruciaux pour l'équipe dirigée par Thomas Tuchel. C'est ce que rapporte Goal.com .

Alors que l'équipe d'Angleterre se prépare pour son match d'ouverture contre la Croatie, la place de Henderson dans l'effectif fait l'objet de vives critiques publiques. Cependant, la star du Real Madrid, Bellingham, et l'attaquant d'Aston Villa, Rogers, estiment que ces critiques sont totalement infondées. Selon Bellingham, Henderson est une figure clé pour maintenir l'ambiance au sein de l'équipe.

"C'est une personne très joyeuse qui sait unir toute l'équipe. Si un problème survient, il aide chaque joueur, quel que soit son âge. C'est un capitaine qui a remporté la Premier League et la Ligue des Champions, mais il travaille sans relâche à l'entraînement. Ceux qui le critiquent ne savent pas de quoi ils parlent. Pour nous, c'est le premier nom sur la feuille de match", a déclaré Bellingham.

Morgan Rogers a également soutenu les propos de son coéquipier, qualifiant Henderson de meilleure personne qu'il ait rencontrée dans le football. Il a souligné que si un sondage était réalisé sur les besoins de l'équipe, Henderson figurerait dans le top 5 de chaque joueur. Actuellement, l'équipe d'Angleterre poursuit sa préparation à Dallas pour le match crucial contre la Croatie.

AngleterreJude BellinghamJordan HendersonCoupe du MondeReal Madrid
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Miroslav Klose ne verrait pas d'inconvénient à ce que Lionel Messi batte son recordMiroslav Klose ne verrait pas d'inconvénient à ce que Lionel Messi batte son recordAujourd'hui, 11:16Martinez salue la place de Cristiano Ronaldo dans l'histoire du footballMartinez salue la place de Cristiano Ronaldo dans l'histoire du footballAujourd'hui, 10:29Jaloliddin Masharipov parle de sa blessure : « Tout va bien maintenant »Jaloliddin Masharipov parle de sa blessure : « Tout va bien maintenant »Aujourd'hui, 10:19Barcelone ne peut pas empêcher l'Espagne d'utiliser Lamine YamalBarcelone ne peut pas empêcher l'Espagne d'utiliser Lamine YamalAujourd'hui, 10:15Carlo Ancelotti partage ses réflexions avant le match contre le MarocCarlo Ancelotti partage ses réflexions avant le match contre le MarocAujourd'hui, 10:11Arsenal prêt à dépenser gros pour de nouveaux transfertsArsenal prêt à dépenser gros pour de nouveaux transfertsAujourd'hui, 09:38
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Le Real Madrid prend une décision finale concernant Kylian Mbappe
Le Real Madrid prend une décision finale concernant Kylian Mbappe