Pourquoi José Fonte a déclaré que Cristiano Ronaldo est supérieur à Lionel Messi

L'ancien défenseur du Portugal, José Fonte, a qualifié Cristiano Ronaldo de plus grand joueur de l'histoire du football. Le vainqueur de l'Euro 2016 a justifié son opinion en citant la longévité et la constance de l'attaquant au plus haut niveau. Après avoir été honoré par la Fédération portugaise de football, Fonte a évoqué l'impact significatif que CR7 a eu sur sa carrière. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

"Cristiano est l'exemple ultime de la longévité et de la constance ; il n'y a personne de plus grand que lui au plus haut niveau", cite le journal O Jogo. L'ancien défenseur a souligné qu'en jouant dans la même équipe que Ronaldo, il a appris des expériences et échangé des idées qu'il n'avait jamais vues auparavant. Fonte a particulièrement reconnu que Ronaldo maintient toujours des standards élevés.

Bien qu'il soit dans la dernière phase de sa carrière, l'attaquant vétéran reste une figure clé de l'équipe nationale. Fonte a également évalué les chances du Portugal à la Coupe du Monde 2026 comme étant élevées. Selon lui, les joueurs croient en eux-mêmes et tout le pays les soutient. L'équipe nationale du Portugal devrait être l'un des principaux prétendants au titre lors du tournoi en Amérique du Nord.

Cristiano Ronaldo poursuit sa lutte pour le seul trophée manquant à sa carrière : la Coupe du Monde. L'équipe nationale du Portugal débutera sa phase de groupes le 17 juin avec un match contre la RD Congo. Ensuite, ils affronteront l'Ouzbékistan le 23 juin et termineront la phase de groupes avec un match contre la Colombie.