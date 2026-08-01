Un paillasson aux couleurs du drapeau russe a-t-il conduit une Ouzbèke devant la justice

Une citoyenne ouzbèke travaillant dans la région russe de Nijni Novgorod pourrait faire face à des poursuites judiciaires pour avoir placé un paillasson arborant les symboles nationaux russes à l'entrée de son domicile. Il a été rapporté que la question d'ouvrir une affaire pénale dans le cadre de la législation russe est en cours d'examen suite à cet incident.

Selon les informations, il s'agit d'une Ouzbèke nommée Sevara Moussaïeva. Elle a disposé devant la porte de son appartement un paillasson sur lequel sont représentés le drapeau et les armoiries de la Russie. Cette situation a attiré l'attention des forces de l'ordre.

Il est noté qu'un processus d'évaluation juridique a débuté concernant cet incident, au titre de l'article 329 du Code pénal de la Fédération de Russie, qui concerne la profanation du drapeau ou des armoiries nationales. Si des éléments constitutifs d'infraction sont avérés, une affaire pénale officielle pourrait être ouverte contre elle.

Pour sa part, Sevara Moussaïeva a déclaré qu'elle n'avait aucune intention d'insulter ou de discriminer à travers cet acte. Selon ses dires, elle avait trouvé ce paillasson quelques jours auparavant parmi des déchets dans la rue, l'avait lavé et nettoyé avant de le ramener chez elle. La femme a ajouté qu'elle ignorait que l'utilisation d'un tel objet était passible de sanctions légales.

Actuellement, cet événement fait l'objet de larges discussions sur les réseaux sociaux. Si certaines chaînes Telegram ont émis des doutes sur véracité de cette information, d'autres sources soulignent qu'elle a d'abord été diffusée par l'une des publications fédérales russes.

Jusqu'à présent, les forces de l'ordre russes n'ont publié aucune décision finale ni de résultats d'enquête officielle concernant cette affaire. Par conséquent, tous les détails de l'événement ne sont pas encore officiellement confirmés.