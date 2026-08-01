Bataille de transferts pour Mika Godts : Les clubs anglais menacent l'équipe parisienne

Alors que les derniers jours du mercato estival s'annoncent intenses dans le football européen, la situation autour du talentueux ailier de l'Ajax Amsterdam, Mika Godts, se tend. Bien que le Paris Saint-Germain soit en tête dans la course pour s'attacher les services du joueur belge de 21 ans, des équipes prestigieuses de Premier League envisagent également d'intervenir dans ce dossier, selon Goal.com rapporte .

D'après les informations relayées par TEAMtalk, des intermédiaires ont contacté les représentants de quatre grands clubs anglais : Arsenal, Liverpool, Manchester United et Tottenham. Il leur a été indiqué qu'il était possible de devancer le club parisien pour signer le jeune attaquant. De son côté, le Paris Saint-Germain a entamé des démarches actives pour s'offrir ce joueur, devenu sa cible prioritaire pour renforcer son secteur offensif.

L'intérêt parisien et la position ferme de l'Ajax

Le conseiller sportif du club parisien, Luis Campos, travaille sérieusement pour recruter Mika Godts, un profil qui correspond au projet de l'entraîneur Luis Enrique. Après avoir manqué l'attaquant du RB Leipzig, Yan Diomande, les Parisiens ont reporté leur attention sur l'ailier belge. De son côté, le joueur ne serait pas contre un transfert en France, ne craignant pas la concurrence.

Cependant, le directeur technique de l'Ajax, Jordi Cruyff, a clairement affiché la position du club amstellodamois dans une interview accordée à De Telegraaf. Selon lui, il est évident que des joueurs de ce niveau finiront par quitter l'équipe, mais cela doit se faire au bon moment et pour un prix adéquat. Le géant néerlandais a pour objectif de conserver le jeune joueur au club pendant au moins une saison supplémentaire et a souligné que son transfert s'annonce très difficile.

Exigences financières et projets des clubs anglais

Selon TEAMtalk, l'Ajax évalue son talentueux ailier à environ 60 millions d'euros (51 millions de livres sterling). Néanmoins, ce montant n'a pas effrayé la direction du Paris Saint-Germain et les négociations entre les parties se poursuivent. En parallèle, les clubs anglais suivent également la situation de très près.

En particulier, Arsenal et Liverpool s'activent pour renforcer les couloirs de leur attaque avec des joueurs de qualité avant la fermeture du marché des transferts. Le contrat actuel de Mika Godts court jusqu'en juin 2029, ce qui confère un net avantage au club néerlandais lors des négociations. Cette saga de transferts s'annonce comme l'un des feuilletons les plus brûlants de ces derniers jours.