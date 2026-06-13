Kaka révèle les raisons de son échec au Real Madrid

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Kaka révèle les raisons de son échec au Real Madrid

La légende brésilienne du football Kaka s'est confiée sur ses quatre années difficiles au Real Madrid. Bien que l'ancien lauréat du Ballon d'Or soit arrivé au stade Santiago Bernabeu avec de grands espoirs, il n'a pas pu reproduire en Espagne le niveau mondial qu'il avait affiché à l'AC Milan. Kaka a rejoint Madrid en 2009, mais son passage est resté davantage marqué par les blessures et les malentendus que par les trophées. C'est ce que rapporte Goal.com .

Invité sur le podcast de Rio Ferdinand, Kaka a évoqué l'attitude des supporters à son égard. "Mon passage au Real Madrid a été compliqué. Si vous regardez les pires transferts de l'histoire du club, je suis tout en haut de la liste avec Eden Hazard. C'est une vérité amère, mais je la comprends", a déclaré l'ancien milieu de terrain de 44 ans.

Kaka a cité deux facteurs principaux pour expliquer son échec : les blessures et les décisions de l'entraîneur Jose Mourinho. Jose Mourinho, arrivé dans l'équipe en 2010, privilégiait un football physique et rapide. Kaka a souligné qu'il devait rivaliser pour sa position avec des stars comme Mesut Özil, Angel Di Maria et Karim Benzema, et que l'entraîneur choisissait souvent d'autres joueurs.

Néanmoins, Kaka a affirmé qu'il entretenait d'excellentes relations avec le leader de l'équipe, Cristiano Ronaldo. La star brésilienne a salué l'éthique de travail de son coéquipier portugais : "J'ai joué avec Cristiano Ronaldo pendant quatre ans. C'est une personne et un coéquipier incroyable. Sa passion pour battre des records et marquer des buts est étonnante. Il résolvait beaucoup de problèmes pour nous et était une véritable source d'inspiration pour moi."

Kaka a disputé un total de 120 matchs pour le Real Madrid, marquant 29 buts. Bien qu'il ait remporté le championnat d'Espagne et la Coupe du Roi, il n'a pas pu retrouver sa meilleure forme en raison de blessures et est retourné à l'AC Milan en 2013.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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