Liverpool prêt à lutter contre le Bayern pour Rio Ngumoha

Liverpool prévoit de prendre des mesures décisives pour mettre fin aux rumeurs entourant son jeune prodige Rio Ngumoha. Les récents rapports faisant état d'un transfert de l'ailier de 17 ans vers le Bayern Munich ont alerté la direction des Reds. Le club de la Mersey est déterminé à conserver son précieux atout à Anfield et prépare un nouveau contrat lucratif pour repousser l'intérêt venant d'Allemagne. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Football Insider, Liverpool s'apprête à franchir des étapes cruciales pour assurer un partenariat à long terme avec Ngumoha. Les responsables du club visent à s'asseoir à la table des négociations avec les représentants du joueur dès qu'il aura 18 ans cette année pour signer un nouvel accord. Bien que le joueur ait signé son premier contrat professionnel en septembre dernier, le club estime qu'il est nécessaire d'augmenter son salaire et d'améliorer ses conditions pour refléter son rôle dans l'équipe.

Le Bayern voit en l'ailier une cible prioritaire pour le flanc gauche, mais la direction de Liverpool est furieuse face aux affirmations selon lesquelles un accord existerait entre le joueur et le géant allemand. Avec l'arrivée du nouvel entraîneur Andoni Iraola, un tournant est attendu dans la carrière du jeune talent. Iraola considère Ngumoha comme une pièce maîtresse de son schéma tactique et prévoit de l'intégrer davantage dans l'équipe première.

Liverpool traverse actuellement une période de grands changements. Après les départs de stars comme Ibrahima Konate, Mohamed Salah et Andy Robertson, l'équipe se concentre sur la conservation des jeunes qui représentent son avenir. Garder des talents de classe mondiale comme Ngumoha dans leur académie plutôt que de les vendre à des rivaux reste la priorité absolue du club.