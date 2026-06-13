Geoff Hurst : Harry Kane peut marquer un triplé en finale de Coupe du Monde

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Geoff Hurst : Harry Kane peut marquer un triplé en finale de Coupe du Monde

La légende anglaise de 1966, Sir Geoff Hurst, estime que le capitaine de l'équipe nationale, Harry Kane, peut réitérer son exploit historique et marquer un triplé en finale de Coupe du Monde. Hurst pense que l'attaquant du Bayern Munich sera la figure clé pour mettre fin à la disette de 60 ans sans trophée de l'Angleterre. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Geoff Hurst reste le seul joueur à avoir marqué un triplé décisif lors d'une finale de Coupe du Monde. Il a inscrit trois buts lors de la victoire 4-2 contre l'Allemagne de l'Ouest en 1966, offrant au pays son unique titre mondial. En tant que dernier membre survivant de cette équipe, Hurst a exprimé sa volonté de partager son record avec Harry Kane.

Dans une interview accordée au Daily Mail, Hurst a déclaré : « Si nous gagnons, cela ne me surprendrait pas. Je n'ai aucun doute que Kane pourrait marquer trois buts dans une finale. Je ne serais pas jaloux ; au contraire, si cela se reproduisait, il n'y aurait pas plus heureux que moi. » Kane est actuellement le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre avec 79 buts.

Parallèlement, Hurst a souligné que sous la direction du nouvel entraîneur Thomas Tuchel, la responsabilité ne devrait pas reposer uniquement sur l'attaquant de 32 ans. Selon lui, toute l'équipe doit se mobiliser pour la victoire. Hurst estime que, quels que soient ses succès en club, remporter une Coupe du Monde ferait de Kane une légende aux yeux du monde entier.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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