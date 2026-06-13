Michel Salgado : La ressemblance entre Lamine Yamal et Lionel Messi est étonnante

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Michel Salgado : La ressemblance entre Lamine Yamal et Lionel Messi est étonnante

L'ancien défenseur du Real Madrid et de l'équipe nationale d'Espagne, Michel Salgado, a partagé ses réflexions sur la star du FC Barcelone, Lamine Yamal. Il a souligné que le jeune talent se rapproche du niveau du légendaire Lionel Messi grâce à ses compétences techniques et son intrépidité sur le terrain. Salgado estime que le style de jeu de l'adolescent le place dans la catégorie des joueurs extraterrestres. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Salgado a évoqué le nouveau joyau de l'équipe nationale espagnole. Selon lui, Lamine Yamal ne perd pas ses moyens, non seulement dans les duels en un contre un, mais aussi dans des situations face à deux ou trois défenseurs. L'ancien défenseur a noté que cette caractéristique était autrefois une partie intégrante du jeu de Lionel Messi.

Les deux joueurs sont issus de La Masia, l'académie de Barcelone. Salgado a souligné que cet environnement aide les joueurs à mûrir précocement. Bien qu'il n'ait que 18 ans, Lamine Yamal a déjà remporté trois fois la Liga, est devenu champion de l'Euro 2024 et a terminé deuxième au classement du Ballon d'Or 2025.

Salgado s'est également souvenu des discussions sur Lionel Messi dans le vestiaire du Real Madrid à l'époque. Il a déclaré que Messi avait prouvé sa grandeur en réalisant un triplé dès son premier El Clásico. Désormais, on attend de Lamine Yamal qu'il suive le même chemin et atteigne le niveau de légendes comme Pelé et Maradona.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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