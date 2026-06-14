Des matchs intenses ont lieu aujourd'hui lors de la première journée de la Coupe du Monde

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Des matchs intenses ont lieu aujourd'hui lors de la première journée de la Coupe du Monde

La Coupe du Monde 2026, historique et organisée par les nations nord-américaines, bat son plein. La première journée du tournoi le plus prestigieux de la planète a atteint son apogée. Aujourd'hui, le 14 juin, quatre chocs majeurs et riches en émotions attendent les fans du beau jeu. Les meilleures équipes nationales de divers continents se battront pour leurs premiers points cruciaux sur la route vers les phases à élimination directe.

Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur les horaires des matchs d'aujourd'hui et le classement des groupes.

Les géants asiatiques à l'épreuve : Le parcours du Qatar et de l'Australie

Le programme de football d'aujourd'hui commence avec les représentants du groupe B. À 00h00, heure de Tachkent, nos pairs continentaux — l'une des puissances actuelles de l'Asie, l'équipe nationale du Qatar — affronteront le représentant européen tactiquement discipliné et redoutable, la Suisse.

De plus, un autre géant asiatique du groupe D, l'équipe nationale d'Australie, entrera en lice aujourd'hui. Ils testeront leur force contre l'une des équipes les plus intenses d'Europe, la Turquie. Ce match passionnant est prévu à 09h00.

Grâce au tableau analytique ci-dessous, vous pouvez vous familiariser avec le calendrier des matchs du 14 juin et les résultats initiaux des groupes qui ont commencé :

Groupes et étape

Affiche

Heure de coup d'envoi (heure de Tachkent)

Résultats des premiers matchs

Statut et statistiques du groupe

Groupe B, 1ère journée

Qatar vs Suisse

À 00h00

Canada vs Bosnie-Herzégovine

Le Canada, pays hôte, lors de son premier match 1:1 match nul

Groupe C, 1ère journée

Brésil vs Maroc

À 03h00

Le premier test sérieux pour les protégés de Carlo Ancelotti

Groupe C, 1ère journée

Haïti vs Écosse

À 06h00

Le deuxième choc important du groupe

Groupe D, 1ère journée

Australie vs Turquie

À 09h00

USA vs Paraguay (4:1)

Les USA, hôtes, prennent la tête avec une large victoire

Intensité dans le groupe C : Le Brésil et l'Écosse entrent en lice

La première journée du groupe C promet également un vrai plaisir pour les fans. À 03h00, l'un des favoris du tournoi — l'équipe nationale du Brésil dirigée par Carlo Ancelotti — débutera son match contre le représentant le plus dangereux d'Afrique, le Maroc. La deuxième paire de ce groupe — Haïti et l'Écosse — commencera son match tôt le matin à 06h00.

Revue des premiers matchs : Rappelons que le tournoi a commencé différemment pour les hôtes. Dans le groupe B, l'un des organisateurs du championnat, le Canada, a été contraint de partager les points lors d'un match nul 1:1 contre la Bosnie-Herzégovine. Désormais, si le Qatar ou la Suisse gagne, ils prendront la tête. Dans le groupe D, un autre hôte — l'équipe nationale des USA — a offert un vrai spectacle. Jouant avec confiance et allant de l'avant, les Américains ont marqué 4 fois contre le Paraguay, célébrant une large victoire 4:1.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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