Bradley Barcola veut quitter le PSG : Arsenal et Liverpool entrent dans la course

L'attaquant du PSG Bradley Barcola a exprimé son désir de quitter Paris lors du mercato estival actuel. Cette nouvelle a déclenché une véritable course entre les géants de la Premier League anglaise. Arsenal et Liverpool surveillent de près la situation de l'ailier, alors que le joueur cherche de nouveaux défis loin de la capitale française. C'est ce que rapporte Goal.com .

L'international français a décidé de quitter le club après une saison en dents de scie à Paris. Barcola a été titulaire lors de 21 matchs de championnat avec le PSG la saison dernière et a également participé activement à la Ligue des champions. Actuellement, le joueur de 23 ans est évalué à environ 60 millions de livres sterling et son contrat actuel court encore sur deux ans.

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, considère Bradley Barcola comme l'une des cibles principales pour renforcer sa ligne d'attaque et ajouter des options de rotation de qualité. Les Londoniens s'étaient également intéressés à des joueurs comme Morgan Rogers et Christos Tzolis, mais l'expérience de haut niveau de Barcola le rend plus attractif pour les "Gunners".

Liverpool a également besoin de renforcer son attaque alors qu'ils entament une nouvelle ère sous la direction du nouvel entraîneur Andoni Iraola. Après le départ de Mohamed Salah et face à un manque de régularité sur l'aile gauche, les "Merseysiders" s'intéressent sérieusement à l'option Barcola. Bien que le PSG affirme officiellement que le joueur n'est pas à vendre, le club a déjà commencé à chercher un remplaçant approprié.

Selon certaines informations, Luis Enrique voit l'attaquant de Barcelone Ferran Torres comme le remplaçant idéal de Barcola. Torres et Enrique se connaissent bien grâce à leur collaboration au sein de l'équipe nationale espagnole. Si le PSG parvient à un accord avec Barcelone, cela pourrait ouvrir la voie à un transfert de Bradley Barcola vers l'Emirates Stadium ou Anfield.