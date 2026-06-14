Après Mohamed Salah, Cody Gakpo veut aussi quitter Liverpool

Suite à la résiliation anticipée du contrat de Mohamed Salah avec Liverpool, l'attaquant Cody Gakpo a également exprimé son désir de quitter le Merseyside. Après une saison difficile à Anfield, l'international néerlandais a informé la direction du club qu'il souhaitait partir lors du mercato estival. Cette décision pourrait représenter un coup financier inattendu pour son ancien club, le PSV. C'est ce que rapporte Goal.com .

L'atmosphère pesante au sein du club serait due au décès de son coéquipier Diogo Jota à l'été 2025. Cette tragédie a affecté négativement le moral de toute l'équipe. Sur le terrain, les résultats ont chuté, poussant la direction à licencier Arne Slot. Alors que Tottenham et d'autres grands clubs s'y intéressaient, Andoni Iraola a pris les rênes de l'équipe.

Actuellement, Tottenham est considéré comme le principal prétendant pour Cody Gakpo, mais Newcastle United suit également la situation de près. En raison des réactions en chaîne sur le marché des transferts, le Bayern Munich s'est également lancé dans la course pour l'attaquant néerlandais. Les Munichois ciblaient auparavant Anthony Gordon, mais il a rejoint le FC Barcelone.

Le Bayern était en pleines négociations pour le joueur du PSV, Ismael Saibari. Si le champion d'Allemagne concentre son attention sur Gakpo, le transfert de Saibari, qui devait rapporter des revenus records au PSV, pourrait échouer. Après avoir recruté l'ancienne star de Merseyside, Luis Díaz, le Bayern souhaite désormais renforcer son attaque avec Gakpo.