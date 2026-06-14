Alors que la saison sur les terrains européens touche à sa fin et que le mercato estival ouvre ses portes, les batailles cachées entre les plus grands géants du continent ont déjà commencé. En particulier, deux clubs immenses visant à renforcer leurs effectifs et à monter sur le podium du championnat la saison prochaine — Manchester City en Angleterre et le Bayern Munich en Allemagne — ont commencé à faire des mouvements sérieux sur le marché des transferts. Selon des publications d'initiés réputées, les deux géants ont officiellement demandé des informations sur le transfert de Malo Gusto, le talentueux latéral droit appartenant au club londonien de Chelsea.

Selon un rapport de TEAMtalk, l'un des portails sportifs les plus fiables du football mondial, cette demande de transfert devrait se heurter à une résistance importante de la part de la direction du géant londonien.

La décision ferme des 'Blues' et le facteur Xabi Alonso

Malgré de tels défis sérieux de la part des équipes les plus prestigieuses du continent, la direction des 'Blues' n'a aucune intention de laisser partir son talentueux joueur de 23 ans, quelles que soient les circonstances. La direction du club est entièrement satisfaite des performances de Malo Gusto à Londres et ne veut même pas envisager d'offres pour le mettre en vente.

L'une des raisons principales ici est les plans personnels du nouvel entraîneur-chef, Xabi Alonso, qui a pris les rênes à Chelsea. Le célèbre spécialiste espagnol veut construire le jeu tactique principal de l'équipe la saison prochaine autour du talent brillant de Malo Gusto et compte sur lui comme un pilier fiable. Pour cette raison, les Londoniens se préparent à des négociations pour lui offrir un nouveau contrat à long terme avec des conditions financières améliorées afin de récompenser la progression élevée du défenseur français dans l'équipe.

Vous pouvez vous familiariser avec les chiffres importants, les statistiques et la valeur marchande de Malo Gusto grâce au tableau analytique spécial suivant :

Nom et nationalité du joueur Géants européens intéressés par lui Nouvel entraîneur-chef à Chelsea Statistiques générales de la saison dernière Durée et fin du contrat Valeur marchande estimée (Transfermarkt) Malo Gusto

(France) • Manchester City (Angleterre)

• Bayern Munich (Allemagne) Xabi Alonso

(Espagne) 49 matchs,

3 buts et 5 passes décisives Jusqu'à l'été

2030 35 millions d'euros

Malo Gusto : La vérité derrière les chiffres et le contrat millionnaire

Il n'est pas exagéré de dire que la saison productive passée a été l'une des périodes les plus brillantes de la carrière de la jeune star française. Malo Gusto a disputé un total de 49 matchs officiels dans toutes les compétitions prestigieuses sous le maillot de Chelsea, et tout en restant solide en défense, il a également été actif dans les attaques, réussissant à inscrire 3 buts et 5 passes décisives à son actif.

Actuellement, le contrat de travail actif du joueur talentueux avec le club londonien est prévu jusqu'à l'été 2030, et la direction réfléchit à prolonger cette période davantage. Selon les données de Transfermarkt, le portail d'évaluation le plus prestigieux du monde du football, la valeur marchande actuelle du défenseur français sur le marché des transferts est de 35 millions d'euros. Cependant, Chelsea n'envisage même pas de le vendre pour un montant beaucoup plus élevé.

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