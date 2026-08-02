Asus présente son nouveau mini-PC compact VM31

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Asus présente son nouveau mini-PC compact VM31

Asus a présenté son nouveau mini-PC Asus VM31 destiné au marché technologique. Cet appareil a été lancé sur les grandes plateformes de e-commerce en Chine et attire l'attention des passionnés de technologie grâce à ses dimensions compactes et ses capacités suffisantes pour les tâches quotidiennes, rapporte Ixbt.com. rapporte .

Selon Ixbt.com, le nouveau mini-ordinateur est évalué à 4099 yuans. Les appareils de cette gamme de prix sont conçus pour des systèmes de bureau compacts et des tâches multimédias simples à domicile, permettant aux utilisateurs d'économiser de l'espace.

Capacités techniques et performances

Au cœur de l'appareil se trouve le processeur à quatre cœurs Ryzen 3 30 de la famille Mendocino de la marque AMD. Cette puce repose sur l'architecture Zen 2 et est équipée d'un cœur graphique intégré Radeon 610M doté de deux blocs de calcul, qui gère avec succès les tâches graphiques quotidiennes.

Le mini-PC est équipé de 8 GB de RAM LPDDR5-5500 installée directement, c'est-à-dire soudée sur la carte mère. L'ordinateur dispose également d'un SSD intégré de 512 GB, et étant donné que l'unique emplacement M.2 PCIe Gen3 x2 est déjà occupé, la possibilité d'étendre la mémoire à l'avenir est limitée.

Capacités réseau et interfaces

Pour les connexions sans fil, l'Asus VM31 est équipé d'un adaptateur MediaTek MT7922 prenant en charge les technologies modernes Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2. Cela garantit aux utilisateurs une connexion Internet stable et haut débit.

Les interfaces externes de l'appareil sont également assez riches. Sur le panneau avant, il y a deux ports USB-A, un port USB-C et une prise audio de 3,5 mm. Sur le panneau arrière se trouvent trois ports USB-A, USB-C, des sorties vidéo HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 ainsi qu'un port réseau RJ45 d'une vitesse de 2,5 Gbps.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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