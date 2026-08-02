La Juventus Turin a officiellement abandonné les négociations pour recruter le gardien d'Aston Villa, Emiliano Martínez. Selon Goal.com, les parties n'ont pas pu trouver d'accord en raison des aspects financiers du transfert qui étaient trop lourds pour le géant italien, mettant ainsi fin à l'un des feuilletons les plus bruyants du mercato estival, rapporte Goal.com rapporte Goal.com.

Il s'avère que la direction des Bianconeri a analysé le coût total de l'opération et a conclu que de telles dépenses dépassaient les capacités du budget actuel. Outre le prix du transfert, les exigences salariales élevées du gardien argentin expérimenté et d'autres frais accessoires ont également pesé lourd sur le club.

Obstacles financiers et fin des négociations

Selon le célèbre insider Fabrizio Romano, la direction de la Juventus a pris cette décision lors de discussions internes il y a plusieurs jours et a désormais officiellement informé le représentant de Premier League de ses projets. Bien que les Turinois aient initialement fait une offre au joueur et que l'intérêt mutuel ait été fort, le montant total s'est avéré plus élevé que prévu.

Cette décision a été un coup dur pour le gardien de 33 ans, qui souhaitait poursuivre sa carrière en Serie A et se tester dans un club historique. Il est rapporté qu'Emiliano Martínez était même prêt à entrer en conflit avec la direction d'Aston Villa pour réaliser ce transfert.

Situation à Aston Villa et avenir

Même après l'échec de ce transfert, la situation au sein du club de Birmingham reste compliquée. Le contrat actuel d'Emiliano Martínez avec le club anglais court jusqu'à l'été 2029. Bien que l'entraîneur principal du club, Unai Emery, ait souligné qu'il n'avait pas l'intention de vendre le gardien titulaire de l'équipe, l'atmosphère autour du joueur reste un peu tendue.

Les souhaits du gardien de quitter le club et les malentendus survenus avec la direction lors des saisons précédentes étaient déjà connus du public. Malgré cela, Emiliano Martínez a fait preuve de ses compétences professionnelles au cours de la période écoulée et a joué un rôle clé dans la qualification d'Aston Villa pour la Ligue des champions. Désormais, son départ pour Turin n'a pas pu se concrétiser pour des raisons financières.