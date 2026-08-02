Chelsea entre dans la course pour le défenseur de l'Atalanta

Le club londonien de Chelsea s'est joint à la course pour signer le jeune défenseur central prometteur de l'Atalanta, Giorgio Scalvini, afin de renforcer sa ligne défensive lors du mercato estival. Selon les informations rapportées par The Sun, les représentants du club anglais ont déjà pris contact avec l'entourage du joueur pour étudier sa valeur marchande et ses conditions financières. C'est ce que rapporte rapporte Goal.com.

À 22 ans, l'international italien est devenu l'un des jeunes défenseurs les plus remarqués d'Europe cette saison grâce à sa puissance physique et à sa maîtrise du ballon, suscitant un vif intérêt de Chelsea. L'entraîneur Xabi Alonso travaille activement pour renouveler l'effectif de l'équipe et stabiliser une défense qui a manqué de régularité lors de la saison précédente.

Dégraissage de l'effectif et politique de transferts

Avec l'arrivée de Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace, le nombre de défenseurs centraux à la disposition de Chelsea a atteint dix. Selon les plans des experts et de l'entraîneur, il est nécessaire de réduire ce chiffre à quatre ou cinq joueurs afin de maintenir une concurrence saine et un équilibre financier. Par conséquent, le club londonien se prépare à se séparer de plusieurs défenseurs avant la fermeture du mercato estival.

Notamment, Trevoh Chalobah devrait poursuivre sa carrière à Como, tandis qu'Axel Disasi reste également dans le collimateur des clubs de Serie A. De plus, Benoit Badiashile aurait également entamé la recherche d'un nouveau club, conscient que son aventure à Stamford Bridge touche à sa fin. Les fonds récoltés par la vente de ces joueurs constitueront un facteur clé pour Chelsea afin de financer le transfert de Scalvini.

Concurrence et valeur marchande

L'Atalanta n'a pas l'intention de laisser partir un joueur issu de sa propre académie et le considère comme l'un de ses actifs les plus précieux. La direction du club de Bergame a fixé un prix strict de 42 millions de livres sterling pour le joueur de 22 ans et a indiqué qu'elle n'accepterait de négocier qu'en cas d'offre impossible à refuser.

Cependant, Chelsea n'est pas le seul prétendant dans cette lutte. Selon The Sun, Newcastle United a également manifesté son intérêt pour les services du joueur italien et a contacté ses représentants. Par ailleurs, Tottenham surveille également de près la situation alors qu'il planifie des changements dans sa ligne défensive, en particulier sur fond de rumeurs concernant un éventuel transfert de Cristian Romero à l'Inter, poussant le club londonien à prendre des mesures de précaution.