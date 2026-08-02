Un criminel recherché aux États-Unis a travaillé pendant 20 ans comme policier au Mexique

Un homme recherché pour une affaire de meurtre commis en 2004 dans l'Ohio, aux États-Unis, a été arrêté par les forces de l'ordre près de 20 ans plus tard. Le plus surprenant est qu'au moment de son arrestation, le suspect s'est avéré exercer en tant que policier au Mexique.

Il est rapporté qu'Antonio Liano était recherché pour son implication présumée dans une bagarre dans un bar de l'Ohio, suivie d'un affrontement armé ayant entraîné la mort d'une personne. Les autorités d'enquête avaient émis un mandat d'arrêt officiel à son encontre en 2005. Cependant, il avait ensuite quitté les États-Unis pour fuir au Mexique.

Selon les informations de l'enquête, Liano a vécu les années suivantes dans une petite ville de l'État d'Oaxaca, au Mexique. Il a gagné la confiance de la population locale, s'est même fait embaucher dans la police et a travaillé de nombreuses années au sein du système d'application de la loi.

Après près de vingt ans de recherche, son identité a été découverte et il a été arrêté par les forces de l'ordre. Les procédures juridiques appropriées concernant cette affaire se poursuivent actuellement.