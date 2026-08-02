Le flagship Redmi K100 Pro Max : caractéristiques techniques et résultats de tests

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Le flagship Redmi K100 Pro Max : caractéristiques techniques et résultats de tests

Le célèbre insider Digital Chat Station a publié des photos en direct et les premiers résultats de test du smartphone Redmi K100 Pro Max, dont la présentation est attendue prochainement. Selon ixbt.com, le nouvel appareil est équipé du processeur ultra-puissant Snapdragon 8 Elite Gen 5, qui attire l'attention par ses performances élevées et ses capacités de jeu avancées. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Lors des tests effectués à température ambiante sur AnTuTu, le smartphone a marqué 3,72 millions de points. Parallèlement, sur GeekBench 7, il a enregistré 2965 points en mode monocœur et 10 064 points en mode multicœur. Fait intéressant, le responsable de l'entreprise Lu Weibing avait précédemment déclaré que l'appareil atteindrait jusqu'à 4,56 millions de points sur AnTuTu, ce qui montre une légère divergence avec les résultats initiaux.

Capacités de jeu et écran

Le fabricant a accordé une attention particulière aux capacités de jeu sur ce modèle. Le Redmi K100 Pro Max est doté pour la première fois de l'histoire d'un écran à taux de rafraîchissement de 185 Hz, et la puce spéciale D2, conçue pour le traitement indépendant des images, utilise l'interpolation d'images. Cela garantit une fluidité élevée dans les jeux dynamiques.

Les indicateurs suivants ont été enregistrés lors des tests sur différents jeux :

  • PUBG Mobile (haute fluidité et génération d'images) : moyenne de 183,7 fps (consommation d'énergie de 4 W)
  • Delta Force : 185 fps (consommation d'énergie de 4,9 W)
  • Honor of Kings : 143,8 fps (consommation d'énergie de 3,2 W)
  • Annihilation Ring (graphismes maximaux) : 59,9 fps (consommation d'énergie de 4,2 W)

Batterie et date de présentation

L'un des autres principaux avantages de l'appareil est sa batterie de grande capacité. Selon les rapports, le Redmi K100 Pro Max est équipé d'une batterie de 9070 mAh. Les fabricants affirment que cela permet d'augmenter l'autonomie de pas moins de 40 % par rapport aux modèles précédents.

De plus, le smartphone intègre un système audio Bose, ce qui améliore encore les capacités multimédias. La présentation officielle du très attendu flagship Redmi K100 Pro Max est prévue pour le 11 août de cette année.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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