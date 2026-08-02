Kevin De Bruyne pourrait rejoindre Galatasaray

Le club turc de Galatasaray a entamé des démarches sérieuses pour s'attacher les services du milieu de terrain de Naples Kevin De Bruyne. Le fait que le séjour en Italie du joueur belge expérimenté de 35 ans ne se passe pas comme prévu et qu'il soit mécontent de l'orientation sportive du club napolitain augmente la probabilité de ce transfert. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Goal.com, l'expert des transferts Ekrem Konur a indiqué que les géants turcs préparent une offre importante pour amener le meneur de jeu expérimenté à Istanbul lors de ce mercato. Bien que les conditions du contrat et les détails financiers n'aient pas encore été entièrement divulgués, le club d'Istanbul espère réaliser ce transfert.

Une saison difficile en Italie et des conflits tactiques

Pour Kevin De Bruyne, qui a rejoint l'Italie en provenance de Manchester City en tant qu'agent libre, sa première saison au stade Diego Armando Maradona a été mouvementée. Il n'a disputé que 21 matches toutes compétitions confondues, marquant 5 buts et délivrant 4 passes décisives. Malgré cela, ses performances manquaient de régularité.

La principale raison du mécontentement du joueur a été les malentendus tactiques survenus avec l'ancien entraîneur Antonio Conte. S'étant ouvertement plaint du style de jeu défensif, le milieu de terrain n'avait pas caché son mécontentement face au schéma en 5-4-1 de l'équipe. Ses déclarations publiques et le départ de l'entraîneur en fin de saison ont encore intensifié les tensions au sein du club.

La position ferme des dirigeants du club

Malgré les informations circulant dans le public, la direction de Naples tente de calmer la situation. Le directeur sportif du club, Giovanni Manna, a souligné que même s'ils n'avaient pas apprécié les propos du joueur, ils le considéraient comme un élément important de l'équipe.

Manna a fermement déclaré que le joueur est sous contrat et qu'il doit remplir ses obligations. Selon le directeur sportif, Kevin De Bruyne ne décide pas seul de son départ et doit rester à la disposition de l'entraîneur en tant que partie intégrante du projet.

Actuellement, la direction de Galatasaray vise à profiter du mécontentement du joueur en Italie. Si les parchemins parviennent à un accord, l'un des transferts les plus retentissants du mercato estival pourrait bien avoir lieu.