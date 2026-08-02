Superliga : Qui sera le meilleur entraîneur du mois de juillet ?

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Superliga : Qui sera le meilleur entraîneur du mois de juillet ?

Bataille d'entraîneurs en Superliga ! La PFL a annoncé quatre candidats pour le mois de juillet. La lutte est acharnée et les résultats sont très intéressants ! Quel coach a été le meilleur et quelle équipe a marqué le plus de buts en juillet ?

En Superliga d'Ouzbékistan, une concurrence féroce règne chaque mois entre les entraîneurs. En juillet, quatre techniciens ont été désignés finalistes. Jetez un œil à la rude concurrence et aux résultats — découvrez qui sera le vainqueur à la fin de l'article !

Candidats et résultats

  • Mirjalol Qosimov (AGMK) : 3 matchs, 3 victoires, différence de buts 9:4

  • Islom Ismoilov (Neftchi) : 3 matchs, 2 victoires, 1 nul, différence de buts 8:3

  • Vadim Abramov (Dynamo) : 3 matchs, 3 victoires, différence de buts 7:4

  • Ro‘ziqul Berdiyev (Nasaf) : 3 matchs, 2 victoires, 1 nul, différence de buts 5:2

Superliga : Qui sera le meilleur entraîneur du mois de juillet ?

Points notables

  • Les équipes de Qosimov et d'Abramov ont remporté tous leurs matchs.

  • Ismoilov et Berdiyev ont enregistré deux victoires et un match nul.

  • Les différences en attaque et en défense entre les équipes ont rendu la compétition encore plus passionnante.

Intrigue et pronostics

  • Quel entraîneur sera le meilleur du mois ?

  • Compte tenu de la différence de buts et des résultats, il n'est pas facile de prédire le vainqueur.

Selon vous, quel entraîneur deviendra le meilleur du mois de juillet ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l'article avec vos amis et fans de football sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !

Mirjalol QosimovAGMKNeftchiDinamoNasaf
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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