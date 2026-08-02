Superliga : Qui sera le meilleur entraîneur du mois de juillet ?

Bataille d'entraîneurs en Superliga ! La PFL a annoncé quatre candidats pour le mois de juillet. La lutte est acharnée et les résultats sont très intéressants ! Quel coach a été le meilleur et quelle équipe a marqué le plus de buts en juillet ?

En Superliga d'Ouzbékistan, une concurrence féroce règne chaque mois entre les entraîneurs. En juillet, quatre techniciens ont été désignés finalistes. Jetez un œil à la rude concurrence et aux résultats — découvrez qui sera le vainqueur à la fin de l'article !

Candidats et résultats

Mirjalol Qosimov (AGMK) : 3 matchs, 3 victoires, différence de buts 9:4

Islom Ismoilov (Neftchi) : 3 matchs, 2 victoires, 1 nul, différence de buts 8:3

Vadim Abramov (Dynamo) : 3 matchs, 3 victoires, différence de buts 7:4

Ro‘ziqul Berdiyev (Nasaf) : 3 matchs, 2 victoires, 1 nul, différence de buts 5:2

Points notables

Les équipes de Qosimov et d'Abramov ont remporté tous leurs matchs.

Ismoilov et Berdiyev ont enregistré deux victoires et un match nul.

Les différences en attaque et en défense entre les équipes ont rendu la compétition encore plus passionnante.

Intrigue et pronostics

Quel entraîneur sera le meilleur du mois ?

Compte tenu de la différence de buts et des résultats, il n'est pas facile de prédire le vainqueur.

Selon vous, quel entraîneur deviendra le meilleur du mois de juillet ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l'article avec vos amis et fans de football sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !