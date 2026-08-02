Randal Kolo Muani tout proche de rejoindre le club turinois

L'attaquant de l'équipe nationale française Randal Kolo Muani est arrivé à Turin pour passer sa visite médicale. Selon Football Italia, le club italien de la Juventus a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour le transfert du joueur moyennant un montant garanti de 38 millions d'euros plus des bonus additionnels, rapporte Goal.com rapporte .

Arrivé à l'aéroport de Turin samedi soir, l'attaquant français s'est immédiatement rendu au centre J-Medical du club. Les spécialistes procèdent à un examen approfondi de la condition physique du joueur. La valeur totale de ce transfert devrait atteindre 50 millions d'euros en incluant les bonus.

Détails du transfert et structure du contrat

Après de longues négociations entre les deux cadors européens, la direction de la Juventus a abandonné l'idée initiale d'un prêt pour opter pour un transfert définitif. Afin de satisfaire les exigences du Paris Saint-Germain, les parties se sont entendues sur une somme garantie de 38 millions d'euros et 12 millions d'euros de bonus.

Pour l'attaquant, qui n'a pas réussi à trouver sa place au club parisien et ne correspondait pas aux tactiques de l'entraîneur principal, ce transfert ouvre un nouveau chapitre dans sa carrière. De son côté, la Juventus vise à renforcer davantage son secteur offensif avant la nouvelle saison.

Expérience précédente et projets futurs

Les supporters turinois ne sont pas inconnus de Randal Kolo Muani. Auparavant, lors de la seconde moitié de la saison 2024-2025, il avait évolué en prêt à la Juventus, réussissant à marquer 8 buts en 16 matches de Serie A. La saison dernière, il avait joué sous forme de prêt dans le club anglais de Premier League de Tottenham.

Les dirigeants du club suivaient de près les capacités du joueur depuis longtemps. Si toutes les visites médicales et les formalités administratives sont pleinement finalisées d'ici dimanche, Kolo Muani pourrait s'envoler dans la soirée pour le stage de pré-saison de l'équipe. Cela lui permettra de s'intégrer plus rapidement avec ses nouveaux coéquipiers et le staff technique.