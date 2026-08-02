L'avenir de Ferran Torres : restera-t-il au FC Barcelone ou rejoindra-t-il le PSG ?

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L'avenir de Ferran Torres : restera-t-il au FC Barcelone ou rejoindra-t-il le PSG ?

Si le FC Barcelone souhaite prolonger le contrat de l'attaquant, Manchester Cityil devra verser 8 millions d'euros. Incertitude en Catalogne : Ferran Torresdans quel club son destin va-t-il se sceller ? Un intérêt sérieux du PSG et des clauses secrètes dans cet article.

Rester à Barcelone ou prendre la direction de Paris — Torres est à un tournant de sa carrière. L'avenir du joueur sera révélé à la fin de l'article !

Négociations et clauses contractuelles

  • Si le FC Barcelone prolonge Torres, il devra verser 8 millions d'euros à City.

  • Cette clause a été incluse dans l'accord de transfert de 2022.

Entre la Catalogne et Paris

  • Le contrat de Torres expire dans un an.

  • Le club montre que l'attaquant n'est pas une priorité.

  • Torres estime qu'il n'est pas suffisamment valorisé.

Le scénario du PSG

  • Des négociations avec les Parisiens sont attendues la semaine prochaine.

  • Torres est prêt à quitter l'Espagne.

Le PSG pourrait devenir le principal concurrent pour le joueur.

Ferran Torresdans quel club se jouera son avenir selon vous ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec vos proches sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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