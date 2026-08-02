L'avenir de Ferran Torres : restera-t-il au FC Barcelone ou rejoindra-t-il le PSG ?

Si le FC Barcelone souhaite prolonger le contrat de l'attaquant, Manchester Cityil devra verser 8 millions d'euros. Incertitude en Catalogne : Ferran Torresdans quel club son destin va-t-il se sceller ? Un intérêt sérieux du PSG et des clauses secrètes dans cet article.

Rester à Barcelone ou prendre la direction de Paris — Torres est à un tournant de sa carrière. L'avenir du joueur sera révélé à la fin de l'article !

Négociations et clauses contractuelles

Si le FC Barcelone prolonge Torres, il devra verser 8 millions d'euros à City.

Cette clause a été incluse dans l'accord de transfert de 2022.

Entre la Catalogne et Paris

Le contrat de Torres expire dans un an.

Le club montre que l'attaquant n'est pas une priorité.

Torres estime qu'il n'est pas suffisamment valorisé.

Le scénario du PSG

Des négociations avec les Parisiens sont attendues la semaine prochaine.

Torres est prêt à quitter l'Espagne.

Le PSG pourrait devenir le principal concurrent pour le joueur.

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