Cristiano Ronaldo et l'équipe nationale du Portugal honorent la mémoire de Diogo Jota avant la Coupe du Monde 2026

Le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, et ses coéquipiers sont apparus avec un accessoire symbolique unique lors des entraînements avant la Coupe du Monde 2026. Les joueurs portaient des bracelets spéciaux dédiés à la mémoire de leur ancien coéquipier Diogo Jota, tragiquement décédé dans un accident de voiture l'année dernière. C'est ce que rapporte Goal.com .

En préparation pour le championnat du monde en Amérique du Nord à Miami, les représentants de la "Seleção" montrent par ce geste à quel point le rôle du regretté attaquant était important pour l'esprit d'équipe. Selon Goal.com, cet objet commémoratif a été personnellement remis par le Premier ministre portugais Luís Montenegro avant le départ de l'équipe pour le tournoi.

Le milieu de terrain du PSG, Vitinha, a évoqué l'importance de ces bracelets lors d'un entretien avec des journalistes. Selon lui, l'accessoire a été conçu en totale conformité avec toutes les exigences techniques de la FIFA, permettant aux joueurs de les porter non seulement à l'entraînement, mais aussi lors des matchs officiels.

Design spécial conforme aux exigences de la FIFA

"Lorsque le Premier ministre nous a offert ces bracelets, tous les aspects ont été pris en compte pour que nous puissions les utiliser sur le terrain. Ils portent les noms de tous les joueurs ainsi que celui de Diogo Jota. Nous avons accepté cela avec beaucoup d'affection et avons décidé de les porter tout au long du tournoi", a déclaré Vitinha.

Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martínez, a également parlé de l'impact de l'héritage de Diogo Jota sur le moral de l'équipe. L'entraîneur estime que le souvenir de l'ancien attaquant de Liverpool donne à l'équipe une force et une responsabilité supplémentaires dans les situations difficiles. Au cours de sa carrière, Jota a disputé 49 matchs avec l'équipe nationale et a marqué 14 buts.

"Diogo nous sert de phare. Son rêve était de gagner des trophées avec le Portugal, ce qu'il a réussi en Ligue des Nations. Maintenant, nous avons la responsabilité de réaliser son rêve de devenir champion du monde. Il était un symbole de volonté capable de trouver des solutions dans n'importe quelle situation difficile", a souligné Roberto Martínez.

L'équipe nationale du Portugal disputera son premier match de phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 la semaine prochaine contre la RD Congo. L'équipe menée par Cristiano Ronaldo vise à se battre de toutes ses forces dans ce tournoi, non seulement pour la victoire, mais aussi à la mémoire de leur ami proche.