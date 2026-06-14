Le Bayern Munich veut prolonger le contrat de Michael Olise

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Le Bayern Munich veut prolonger le contrat de Michael Olise

Le Bayern Munich a l'intention de mettre fin aux diverses rumeurs concernant l'avenir de l'ailier Michael Olise. Ces dernières semaines, des rapports ont circulé selon lesquels plusieurs grands clubs européens, notamment le PSG, s'intéressaient au joueur.

Selon L'Équipe, relayé par Bayern & Germany, le Bayern Munich prévoit de signer un nouveau contrat avec le joueur de 24 ans. Le club munichois vise à prolonger sa collaboration avec Olise jusqu'en 2031.

Dans le cadre du nouvel accord, le salaire du joueur devrait augmenter de manière significative. Selon la source, les revenus annuels d'Olise pourraient presque doubler. Si les parties parviennent à un accord, l'ailier français deviendra l'un des joueurs les mieux payés du Bayern.

Actuellement, le contrat de Michael Olise court jusqu'en 2029. Selon les médias, le joueur gagne environ 16 à 17 millions d'euros par an.

La saison 2025/26 a été très réussie pour Olise. Il a disputé 52 matchs toutes compétitions confondues, marquant 22 buts et délivrant 31 passes décisives. Ces statistiques ont fait de lui l'un des joueurs les plus importants de l'attaque du Bayern.

Le portail Transfermarkt évalue la valeur marchande de Michael Olise à 150 millions d'euros, ce qui montre que la réputation du joueur sur le marché européen continue de croître.

La direction du Bayern voit en Olise l'une des futures stars de l'équipe. Par conséquent, le club souhaite le conserver et construire un nouveau projet autour de lui. Bien que les négociations n'aient pas encore atteint le stade final, les Munichois n'ont aucune intention de laisser partir le joueur.

Bayern MunichMichael OlisePSGL'ÉquipeAllemagne
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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