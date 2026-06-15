Manchester United économise des millions suite à l'accord de Ruben Amorim avec l'AC Milan

Le club anglais de Manchester United est sur le point d'économiser une somme importante suite aux informations selon lesquelles l'ancien entraîneur Ruben Amorim retournerait en Serie A. Le technicien portugais, licencié en janvier, est actuellement le candidat principal pour diriger l'AC Milan. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon le Telegraph, la direction de Manchester United réduira considérablement le montant des indemnités dues à Amorim et à son staff technique suite à leur licenciement. Les estimations initiales suggéraient que le club devait verser un total de 16,7 millions de livres sterling au staff. Cependant, le nouvel emploi d'Amorim soulagera le club d'une grande partie de ce fardeau.

Ruben Amorim, âgé de 41 ans, n'a passé que 14 mois à Old Trafford, laissant derrière lui un staff important composé de ses adjoints Carlos Fernandes, Adelio Candido, Emanuel Ferro et Jorge Vital. Après que Manchester United a dépensé 14,5 millions de livres pour se séparer d'Erik ten Hag, les obligations financières liées à Amorim pesaient lourdement sur le budget du club.

Nouveau projet et changements tactiques en Italie

Après que l'AC Milan n'a pas réussi à obtenir les résultats escomptés sous Massimiliano Allegri la saison dernière, le club a choisi Amorim pour réformer radicalement l'équipe. Ayant manqué la qualification pour la Ligue des champions, les « Rossoneri » ont entamé les étapes finales des négociations avec le coach portugais. Amorim est passé en tête de liste, dépassant des candidats comme Oliver Glasner et Mauricio Pochettino.

Le club italien propose à Amorim un contrat de deux ans, avec une option pour une saison supplémentaire. C'est une excellente occasion pour l'entraîneur de repenser son système 3-4-2-1 infructueux en Premier League et de restaurer sa réputation. Selon Goal.com, les relations tendues entre Amorim et la direction de Manchester United, notamment le directeur du football Jason Wilcox, ont accéléré son départ.

Il est intéressant de noter que, s'il est nommé, Amorim affrontera son ancienne équipe sans tarder. Un dernier match amical de pré-saison entre Manchester United et l'AC Milan est confirmé pour le 15 août à Wroclaw, en Pologne. Cette rencontre aura lieu une semaine avant le début de la nouvelle saison de Premier League.

Les fans et les experts attendent avec impatience de voir comment Amorim s'adaptera au football italien. Après son passage court et controversé en Angleterre, les batailles tactiques en Serie A seront le prochain test sérieux de son potentiel d'entraîneur.