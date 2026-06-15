Ruben Amorim de retour sur le devant de la scène : le technicien portugais trouve un accord avec Milan

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Ruben Amorim de retour sur le devant de la scène : le technicien portugais trouve un accord avec Milan

Le célèbre entraîneur portugais Ruben Amorim revient au football de haut niveau après une longue pause. Le tacticien, licencié de Manchester United en janvier, a accepté de prendre les rênes de l'équipe italienne de Milan. Cette nomination annonce le début d'une nouvelle ère pour le géant de la Serie A. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Goal.com, l'entraîneur de 41 ans remplacera Massimiliano Allegri à San Siro. Les deux parties se sont mises d'accord sur un contrat initial de deux ans. Selon l'accord, Amorim pourrait rester à Milan jusqu'en 2028, avec une clause prévoyant la prolongation de la collaboration pour une saison supplémentaire.

Conditions financières et objectifs principaux

Le salaire d'Amorim en Italie sera de 3,5 millions d'euros par an. Le contrat comprend également diverses primes liées aux titres remportés par l'équipe et à la qualification pour la Ligue des champions. Il convient de noter que Milan a été absent de la prestigieuse compétition européenne au cours des deux dernières saisons, et ce sera la mission numéro un du nouvel entraîneur.

Initialement, Ruben Amorim prévoyait de prendre du repos après son départ de Manchester United. Cependant, l'offre des septuples champions d'Europe a changé ses plans. Actuellement, l'entraîneur attend l'approbation finale du propriétaire du club et patron de RedBird Capital, Gerry Cardinale. Dès que le feu vert sera donné, il se rendra à Milan pour signer le contrat.

Un cadeau inattendu pour Manchester United

La direction de Milan avait également envisagé la candidature de Matthias Jaissle pour le poste d'entraîneur. Mais le fait qu'Amorim soit un agent libre et qu'aucune indemnité de transfert ne soit nécessaire a été le facteur décisif. Ce transfert a été financièrement avantageux non seulement pour Milan, mais aussi pour Manchester United.

Le fait est que Manchester United devait verser une indemnité de 16,7 millions de livres sterling à l'entraîneur et à son staff suite à son licenciement. Le fait qu'Amorim reprenne un emploi soulage le club anglais d'une grande partie de ces paiements. À un moment où Manchester United a retrouvé son jeu sous la direction de Michael Carrick, cet allègement financier est une aubaine pour les caisses du club.

Ruben Amorim, qui devrait bientôt commencer la préparation de la nouvelle saison, tentera de répéter en Italie les succès qu'il a connus avec le Sporting CP. Les supporters de Milan espèrent que ce jeune entraîneur dynamique ramènera l'équipe au sommet.

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Nodirbek Razzokov
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