Arman Tsarukyan devient multimillionnaire après un combat sensationnel à l'UFC

Dans le monde des arts martiaux mixtes (MMA), de véritables sensations continuent de se produire, non seulement à l'intérieur de l'octogone, mais aussi à l'extérieur. Arman Tsarukyan, combattant russe renommé d'origine arménienne et l'un des principaux prétendants au titre poids léger de l'UFC, a remporté un gain de pari sportif sans précédent grâce à sa clairvoyance. Il avait misé une somme importante sur la victoire inattendue du célèbre combattant Justin Gaethje face à Ilia Topuria. L'athlète a joyeusement partagé cette nouvelle avec ses fans via sa page Instagram officielle.

Un pari d'un million de dollars sur l'outsider

Quelques jours avant le combat, Tsarukyan a pris une décision inattendue et a misé un million de dollars américains sur le succès de l'Américain Justin Gaethje.

Différence de cotes : À l'époque, les bookmakers considéraient Ilia Topuria comme le grand favori, n'offrant qu'une cote de 1,17 pour sa victoire. Justin Gaethje, en tant qu'outsider clair, avait une cote élevée de 5,70 .

Gain fantastique : Grâce à l'héroïsme de M. Gaethje dans l'octogone, le pari de Tsarukyan a été pleinement récompensé et, selon l'athlète, il a reçu un paiement massif totalisant environ 400 millions de roubles .

Vous pouvez vous familiariser avec les détails de cet événement historique dédié à l'anniversaire du président américain et du pari de plusieurs millions de dollars via le tableau d'analyse sportive ci-dessous :

Nom de la compétition et du tournoi Statut et lieu du combat Participants Cotes des bookmakers Résultat du combat Gain net d'Arman Tsarukyan UFC White House - Freedom 250

(Dédié au 80e anniversaire de Donald Trump) Washington

(Combat de championnat principal) • Ilia Topuria (Favori)

• Justin Gaethje (Vainqueur) • Topuria : 1,17

• Gaethje : 5,70 Après le quatrième round, Topuria a refusé de poursuivre le combat en raison d'une blessure ~400 millions de roubles

(pour 1 million de dollars misé)

Un affrontement terrifiant lors de l'anniversaire de Trump

Ce combat de championnat historique a eu lieu à Washington dans le cadre du grandiose tournoi « UFC White House - Freedom 250 », dédié au 80e anniversaire du président américain Donald Trump. Pendant quatre rounds, un combat sanglant et intense a été observé dans l'octogone. Cependant, après la fin du quatrième round, Ilia Topuria, qui avait subi une blessure très grave et dangereuse pendant le match, a refusé de continuer pour ne pas risquer sa santé et n'a pas pu participer au dernier round décisif.

Bref aperçu de cet exploit historique dans le monde du MMA : Dans l'histoire du sport, il est rare que des combattants parient des sommes aussi importantes sur les combats de leurs collègues et obtiennent un gain record de plusieurs millions grâce à la victoire d'un outsider.

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