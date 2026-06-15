Jude Bellingham et l'équipe d'Angleterre : Thomas Tuchel choisit une nouvelle stratégie

Le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, Thomas Tuchel, privilégie l'équilibre collectif à l'éclat individuel dans la formation de son équipe. Bien que la star du Real Madrid, Jude Bellingham, soit reconnue comme un 'talent générationnel', les experts avertissent qu'il est risqué d'en faire le seul pivot de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'ancien gardien de but de l'Angleterre, David James, a déclaré dans une interview accordée à Goal.com qu'il ne doutait pas du talent de Bellingham, mais que Thomas Tuchel devait l'utiliser avec la même prudence que Glenn Hoddle ou Paul Gascoigne. Selon lui, construire tout le jeu de l'équipe autour d'un seul joueur peut entraîner des problèmes inattendus.

Bien que Bellingham soit actuellement l'un des meilleurs joueurs du monde, la concurrence pour le poste de 'numéro dix' en équipe d'Angleterre est extrêmement forte. Cela signifie que même pour un 'Galactique' du Santiago Bernabéu, il n'y a pas de place garantie dans le onze de départ. Alors que Thomas Tuchel prépare la Coupe du monde 2026, il se concentre sur le potentiel global de l'effectif plutôt que sur une seule star.

Leçons historiques : les exemples de Hoddle et Gascoigne

Dans l'histoire du football anglais, il y a eu de nombreux cas où les joueurs les plus talentueux de leur époque n'ont pas été pleinement utilisés. Par exemple, la légende de Tottenham, Glenn Hoddle, n'a pas pu trouver sa place en équipe nationale dans les années 1980, tandis que Paul Gascoigne a été écarté de la sélection avant la Coupe du monde 1998.

Selon David James, si le joueur clé se blesse ou perd sa forme, tout le système construit autour de lui s'effondre. «Jude est un joueur fantastique, et quand il est à son meilleur niveau, il n'y a personne de meilleur. Mais pour gagner la Coupe du monde, la responsabilité doit être partagée équitablement», déclare l'ancien gardien.

L'effectif actuel de l'Angleterre est rempli de stars, tout comme à l'époque de Wayne Rooney, Steven Gerrard et Paul Scholes. Cependant, même à cette époque, les entraîneurs avaient des difficultés à combiner efficacement toutes les stars sur le terrain. Thomas Tuchel n'a pas l'intention de répéter ces erreurs.

En conclusion, il est clair que Jude Bellingham jouera un rôle important lors de la Coupe du monde 2026, mais il ne sera pas considéré comme le seul 'sauveur' de l'équipe. Cette approche pourrait réduire la pression sur le joueur et apporter à l'Angleterre le titre tant attendu.