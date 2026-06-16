Manchester City prolonge le contrat de Josko Gvardiol jusqu'en 2031

Le champion d'Angleterre, Manchester City, est parvenu à un accord final pour prolonger le contrat actuel de l'un de ses défenseurs clés, Josko Gvardiol. Le talentueux Croate restera chez les "Citizens" jusqu'en 2031. Cette décision met fin aux diverses rumeurs de transfert entourant le joueur. C'est ce qu'indique Goal.com rapporte le site.

Selon les informations diffusées par BBC Sport, la direction de Manchester City considère Gvardiol comme l'un des actifs les plus précieux de l'équipe pour l'avenir. Le nouveau contrat prolonge sa durée actuelle de trois ans supplémentaires. L'accord précédent devait expirer en 2028, mais le club a agi dès maintenant pour assurer la solidité de sa ligne défensive.

L'intérêt des géants stoppé

La décision de Gvardiol a été un coup inattendu pour plusieurs grands clubs européens, notamment le Real Madrid et le Bayern Munich. Le président du club espagnol, Florentino Perez, visait à renouveler profondément sa défense en attirant le défenseur croate au Santiago Bernabéu. Le Bayern Munich a également envoyé des demandes officielles pour le retour du joueur dans le championnat allemand.

Néanmoins, Manchester City est resté calme durant les négociations. Les dirigeants du club étaient convaincus que le joueur était satisfait de sa vie à Manchester et fidèle au projet. Finalement, Gvardiol préfère poursuivre sa carrière en tant que l'un des meilleurs défenseurs au monde spécifiquement en Premier League.

La polyvalence de Josko Gvardiol en a fait un élément indispensable des schémas tactiques de Pep Guardiola. Il peut évoluer avec autant d'assurance en défense centrale que sur le flanc gauche. Le fait qu'il ait été élu « Meilleur joueur » du club pour la saison 2024-25 témoigne de son prestige élevé au sein de l'équipe.

Il convient de noter que la saison dernière a été physiquement assez difficile pour le joueur. En raison d'une grave blessure à la jambe en janvier, il a été contraint de rester éloigné des terrains pendant quatre mois. Cependant, de retour en mai, il a prouvé sa haute forme sportive lors des matchs décisifs de la saison, notamment contre Crystal Palace et Aston Villa.

Le nouveau contrat est non seulement avantageux financièrement, mais exprime également la grande confiance du club envers le joueur. La direction de Manchester City devrait officialiser l'accord dans les prochaines semaines. Cette étape s'inscrit dans la stratégie du club visant à maintenir la stabilité lors de sa transition vers une nouvelle ère.