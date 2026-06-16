Que a dit le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande sur le nul contre l'Iran ?

La Coupe du Monde 2026, sous le regard du monde entier, continue d'offrir des résultats inattendus et de véritables drames dès ses premiers jours. Le match suivant de la 1ère journée de la phase de groupes a montré une lutte acharnée sur le terrain. La Nouvelle-Zélande, représentant de l'Océanie, et l'Iran, l'une des grandes équipes d'Asie, se sont affrontées. Grâce à la soif de victoire et aux attaques incessantes des deux parties, ce duel intense s'est terminé par un match nul combatif et dramatique de 2-2.

La double avance des Océaniens et un triomphe historique manqué

Avant la rencontre, les initiés et de nombreux experts considéraient l'équipe d'Iran comme le grand favori. Cependant, les joueurs de la Nouvelle-Zélande sous la direction de Darren Bazeley n'ont pas cédé un pouce de terrain dans un match aussi intense qu'un octogone. Ils ont mené le score à deux reprises au cours du jeu, frôlant la victoire. Mais l'expérience et la volonté de l'équipe d'Iran ont fini par s'imposer — les Perses ont réussi à rétablir l'équilibre à chaque fois, et les Océaniens ont laissé échapper une victoire historique.

Vous pouvez découvrir les résultats finaux de ce match intense de la 1ère journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 et l'avis de l'entraîneur via le tableau d'analyse sportive et tactique officiel suivant :

Nom de la compétition et de la journée Équipes nationales affrontées Score final du match Sélectionneur de l'équipe de Nouvelle-Zélande Drame principal observé pendant le match Évaluation du sélectionneur sur le jeu collectif Coupe du Monde 2026

(Phase de groupes, 1ère journée) Nouvelle-Zélande — Iran 2:2

(Match nul combatif) Darren Bazeley

(Spécialiste expérimenté) Les Océaniens ont mené deux fois au score mais n'ont pas pu maintenir l'avantage. « Je suis fier de l'héroïsme dont ont fait preuve mes joueurs »

« Il est regrettable d'avoir manqué l'occasion d'entrer dans l'histoire »

Lors de la conférence de presse officielle après le match, le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, Darren Bazeley, n'a pas caché sa satisfaction quant à la résilience et au jeu de ses protégés. Parallèlement, il a exprimé sa tristesse d'avoir perdu les trois points historiques :

Réaction exclusive du sélectionneur Darren Bazeley après le match : « Je suis sincèrement fier de tous mes joueurs qui ont tout donné sur le terrain. Aujourd'hui, mon équipe a produit un jeu de grande qualité : nous avons bien contrôlé le ballon et créé de nombreuses situations dangereuses devant le but adverse. Bien sûr, le fait de ne pas avoir remporté la victoire finale nous attriste un peu. Nous avons réussi à marquer deux buts magnifiques, ce qui rend ce résultat encore plus amer. Car aujourd'hui, nous avions une opportunité idéale d'entrer dans la grande histoire du football. Malgré tout, je suis pleinement satisfait de la lutte acharnée et du caractère dont les garçons ont fait preuve ».

Pour les représentants de l'Océanie, ce nul est sans doute le début d'un parcours brillant dans ce grand Mondial. L'Iran, quant à lui, devra travailler sur ses erreurs lors des prochaines journées.

Suivez toujours avec nous sur les pages de Zamin l'atmosphère la plus brûlante de la Coupe du Monde, les luttes intenses dans les groupes, les plans secrets des entraîneurs et les nouvelles exclusives les plus rapides et fiables du monde du sport !