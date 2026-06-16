L'ancien milieu de terrain d'Arsenal, Emmanuel Petit, a exprimé des opinions tranchées sur l'attaquant de l'équipe d'Angleterre, Bukayo Saka. L'ancien international français a souligné que l'ailier n'est pas actuellement dans sa meilleure forme sportive et qu'il serait juste qu'il débute les matchs de la Coupe du Monde sur le banc des touchés. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Bien qu'Arsenal ait remporté la Premier League et atteint la finale de la Ligue des Champions la saison dernière, Petit n'est pas satisfait des performances individuelles du joueur de 24 ans. Selon lui, on observe un déclin dans le jeu de Saka, ce qui pourrait nuire aux résultats globaux des « Three Lions ».

« Pour moi, Saka n'a pas fait une bonne saison avec Arsenal », a déclaré Petit lors d'un entretien avec talkSPORT. « Nous l'avons vu lors de la finale de la Ligue des Champions. Il n'a plus l'impact qu'il avait auparavant. Je pense qu'il y a d'autres joueurs plus méritants en équipe nationale ».

Concurrence et statistiques

Poursuivant ses critiques, Emmanuel Petit a affirmé que l'équipe d'Angleterre dispose de nombreux joueurs talentueux, dont la plupart sont actuellement plus forts que Saka. Selon Goal.com, Bukayo Saka a disputé 49 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, marquant 11 buts. En Premier League, il a trouvé le chemin des filets à 7 reprises en 31 rencontres.

Selon l'expert français, les coéquipiers de Saka pourraient également être surpris de le voir dans le onze titulaire. « Je suis un grand fan de Saka, mais je dois être honnête. Si j'étais son coéquipier, je ne comprendrais pas cette décision. Il y a beaucoup d'options plus fortes et plus talentueuses en Angleterre », dit Petit.

La pression de la Coupe du Monde

Malgré les critiques, Bukayo Saka possède une grande expérience internationale. Il a disputé 49 matchs avec l'équipe d'Angleterre et participé à trois tournois majeurs. Lors de la dernière Coupe du Monde, il a marqué 3 buts, et lors de la campagne européenne cette saison, il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives.

L'équipe d'Angleterre disputera la phase de groupes de la Coupe du Monde selon le calendrier suivant :

Mercredi : match contre la Croatie ;

23 juin : affrontement avec le Ghana ;

27 juin : match contre le Panama.

L'équipe de Gareth Southgate s'appuiera sur des champions de Premier League tels que Declan Rice, Eberechi Eze et Noni Madueke. Bukayo Saka devra donner tout son possible sur le terrain pour répondre aux critiques et prouver que Petit a tort. Les premières minutes du tournoi devraient être décisives pour son rôle futur.