Messi révèle pourquoi il a pleuré après son premier but (vidéo)

Lors du premier match de la Coupe du Monde 2026 qui secoue les pelouses d'Amérique du Nord, le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a inscrit un magnifique triplé face à l'Algérie. Après cette rencontre historique, il s'est confié sur ses émotions et son état intérieur. L'attaquant légendaire de 38 ans, qui a assuré une victoire large et convaincante de 3-0 pour les champions du monde en titre, a expliqué avec sincérité pourquoi il n'a pu retenir ses larmes pendant le match et a évoqué cette nouvelle étape de sa carrière.

Messi : « Il n'y a pas de match facile ici »

Le plus grand maître du ballon de notre époque a commencé son intervention en revenant sur l'état général du tournoi et l'importance de cette première victoire. Messi a souligné que son expérience sur la grande scène lui apporte une force supplémentaire.

« C'est la sixième Coupe du Monde de ma carrière et je me sens encore dans une forme excellente sur le terrain. Nous avons remporté aujourd'hui une victoire cruciale dans un match qui a été vraiment complexe et difficile. Commencer des tournois prestigieux comme la Coupe du Monde avec succès, c'est-à-dire avec trois points, est toujours décisif. Car dans une compétition aussi prestigieuse, il n'y a pas de match facile et chaque adversaire se bat jusqu'au bout », a déclaré le capitaine argentin.

De plus, il n'a pas caché avoir déjà atteint tous les sommets de sa carrière : « Au cours de ma longue vie de footballeur, j'ai vécu de nombreux moments merveilleux, inoubliables et de grandes victoires. À cet âge, chaque événement et chaque succès qui surviennent sont pour moi un simple bonus agréable ».

Vous pouvez consulter les détails des confidences de Lionel Messi après le match contre l'Algérie, ses statistiques historiques et les prochains plans de l'équipe d'Argentine via le tableau d'analyse sportive officiel suivant :

Buts marqués et résultat La véritable raison des larmes Statut de meilleur buteur historique Date et adversaire du prochain match Triplé (3 buts)



• Argentine — Algérie (3:0)

• 16ème but de Messi en Coupe du Monde • Pas lié au football

• Séquelles de jours difficiles dans sa vie

• Grand soutien des coéquipiers Égalité avec Miroslav Klose



• 16 buts pour les deux légendes

• Meilleure performance de l'histoire 22 juin 2026



• Contre l'équipe nationale d'Autriche

Larmes après le premier but : la réalité hors football

Le moment le plus émouvant qui a captivé des millions de fans durant la rencontre a été quand Leo a fondu en larmes après avoir marqué le premier but. Le capitaine a expliqué cette situation avec une grande sincérité.

« Oui, après avoir marqué le premier but, je n'ai pas pu retenir mes larmes, j'ai pleuré. Mais ces émotions n'avaient absolument aucun rapport avec le football. Récemment, j'ai traversé des jours très difficiles et pénibles dans ma vie personnelle. Dans cette situation complexe, les membres de la délégation de notre équipe nationale, le staff technique et tous mes coéquipiers ont été à mes côtés, ils ne m'ont pas laissé seul et m'ont donné une force mentale immense. Je leur en serai reconnaissant toute ma vie », a exprimé le génie argentin.

Pour rappel, après ses trois buts dans ce match, Messi a porté son total de buts en Coupes du Monde à 16, égalant ainsi le meilleur buteur de l'histoire des mondiaux, l'Allemand Miroslav Klose.

L'équipe nationale d'Argentine, dirigée par Lionel Scaloni, disputera un match crucial pour la 2ème journée de la phase de groupes le 22 juin contre l'Autriche. C'est précisément ce jour-là que Messi pourrait battre le record de Klose et devenir le seul leader historique.