Aveu inattendu sur Harry Kane : un ancien entraîneur révèle une erreur de jugement

Bien que l'attaquant de l'équipe d'Angleterre et du Bayern Munich, Harry Kane, soit aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs buteurs au monde, beaucoup ont douté de son talent au début de sa carrière. L'entraîneur renommé Harry Redknapp a confié à Goal.com ses souvenirs des premiers pas du joueur à Tottenham et les prédictions erronées à son sujet. C'est ce que Goal.com rapporte .

Redknapp se souvient qu'à l'époque où Kane jouait en prêt dans des clubs de divisions inférieures, beaucoup ne croyaient pas en son avenir. En particulier, le président du club de Leyton Orient, Barry Hearn, avait très sous-estimé les capacités du jeune attaquant. À l'époque, l'entraîneur avait prêté plusieurs joueurs de Tottenham, dont Steven Caulker et Andros Townsend.

« Barry Hearn m'avait dit que Townsend et Caulker pourraient réussir à Tottenham, mais que Harry Kane n'atteindrait jamais ce niveau », déclare Redknapp. Cependant, Kane a prouvé par son travail et sa détermination à quel point ces paroles étaient erronées. Aujourd'hui, il est non seulement le meilleur buteur de l'histoire des Spurs, mais aussi celui de l'équipe nationale d'Angleterre.

Éthique de travail et polyvalence

Selon Harry Redknapp, ce qui distingue Kane des autres attaquants est le fait qu'il ne se contente pas de marquer des buts sur le terrain. L'entraîneur le considère même comme supérieur à la star de Manchester City, Erling Haaland. Il souligne que Harry possède une habileté de milieu de terrain pour organiser le jeu.

« Haaland est une machine à buts incroyable, mais Harry Kane peut tout faire. Il redescend au milieu de terrain et délivre des passes précises et longues comme Glenn Hoddle. Sa capacité à lire le jeu et sa participation aux actions collectives sont phénoménales », a ajouté l'expert chevronné.

Bien qu'il ait 32 ans, Kane maintient sa forme optimale. Son transfert au Bayern Munich et la poursuite de ses records en Bundesliga confirment une fois de plus qu'il est un numéro 9 de classe mondiale. Ses 79 buts avec la sélection nationale ont consolidé sa place dans l'histoire du football anglais.

Selon Redknapp, Kane est un modèle pour tout jeune footballeur. Son succès ne repose pas seulement sur un talent inné, mais sur un entraînement incessant et un travail sur soi. Le joueur autrefois jugé « inapte » est aujourd'hui reconnu comme l'un des principaux candidats au Ballon d'Or.