Les phases de groupes de la Coupe du Monde 2026, attendues avec impatience par des millions de supporters, se déroulent actuellement sur les terrains des trois grandes nations d'Amérique du Nord : les États-Unis, le Canada et le Mexique. Aujourd'hui restera gravé dans les annales comme un jour historique pour tout le peuple ouzbek et les passionnés de sport locaux. L'équipe nationale d'Ouzbékistan, placée dans le groupe K, a affronté pour la première fois de son histoire en phase finale du « Mundial » l'un des puissants représentants d'Amérique du Sud : l'équipe nationale de Colombie.

Lors de ce match de débuts historique, riche en moments d'émotion et en luttes intenses, les « Loups blancs » ont joué avec courage face à des adversaires expérimentés, mais ont finalement dû accepter une défaite amère : 1:3.

Le but de la première période et le résultat historique d'Abbosbek Fayzullayev

La rencontre a débuté comme prévu avec des attaques prudentes mais intenses des deux côtés. Alors que les Colombiens cherchaient à prendre le contrôle du jeu, nos compatriotes ont répondu par une défense organisée et des contre-attaques rapides. Cependant, juste avant la fin de la première période, à la 41e minute après une passe précise de la star adverse Luis Diaz, Daniel Munoz a ouvert le score. Ainsi, la première période s'est terminée par un léger avantage pour les Colombiens.

Nos compatriotes ont commencé la seconde période avec beaucoup plus d'activité et d'ardeur. Les attaques successives ont rapidement porté leurs fruits. À la 60e minute après un tir puissant du capitaine de notre équipe nationale Eldor Shomurodov qui a été repoussé par le gardien, le jeune et talentueux milieu de terrain Abbosbek Fayzullayev a placé le ballon avec précision dans le but vide : 1:1 ! Heureusement, ce but est entré dans l'histoire comme le premier but de l'équipe nationale d'Ouzbékistan dans l'histoire des Coupes du Monde, faisant de Fayzullayev l'auteur de ce but historique.

Vous pouvez consulter les détails du résultat final, les auteurs des buts et les horaires de ce match historique de la 1re journée du groupe K via le tableau sportif officiel suivant :

Statut du tournoi et du match But de l'Ouzbékistan Buts de la Colombie Situation actuelle du groupe K • Compétition : CM-2026

• Phase de groupes : 1re journée

• Score final : Ouzbékistan 1:3 Colombie

• Note : Débuts historiques de notre équipe nationale ! • Abbosbek Fayzullayev : 60e minute (1:1).



• Premier but de l'histoire ! • Daniel Munoz : 41e minute (0:1)

• Luis Diaz : 65e minute (1:2)

• Jaminton Sampaz : Dernières minutes (1:3). • Colombie : 3 points (Leader)

• Portugal : 1 point

• RD Congo : 1 point

• Ouzbékistan : 0 point

Forte pression adverse et situation actuelle du groupe

Malheureusement, notre joie au stade fut de courte durée. Après le retour à l'équilibre, l'équipe nationale de Colombie a poussé avec toute sa force et a exercé un pressing intense devant notre but. En conséquence, seulement cinq minutes plus tard, à la 65e minute le talentueux Luis Diaz a laissé nos défenseurs derrière lui pour remettre son équipe en tête : 1:2.

Pendant le reste du match, malgré les efforts de nos représentants pour égaliser, l'expérimenté Jaminton Sampaz a également profité de son opportunité pour marquer et mettre le point final à la rencontre : 1:3.

Ainsi, les « Loups blancs » sous la direction de Fabio Cannavaro ont commencé leur participation au plus grand forum footballistique mondial par un revers. Actuellement, dans le groupe K, la Colombie, dirigée par Nestor Lorenzo, est seule leader avec 3 points. Comme le Portugal et la RD Congo ont fait match nul (1:1) lors de la première journée, les chances de nos représentants de redresser la barre et de se battre pour une place en play-off sont encore jugées élevées.

Note finale des commentateurs sportifs de Zamin : Malgré la défaite lors du premier match, nos garçons ont montré qu'ils pouvaient jouer un football ouvert et sans crainte face aux géants mondiaux. En particulier, le but historique marqué par Abbosbek Fayzullayev nous a apporté espoir et immense fierté. Nous croyons que les élèves de Fabio Cannavaro tireront les bonnes conclusions des erreurs commises pour offrir les victoires attendues par notre peuple lors des prochaines journées. Garde la tête haute, Ouzbékistan ! Nous croyons en toi !

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