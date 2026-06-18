La presse étrangère désigne les Colombiens responsables de la défaite de l'Ouzbékistan

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La presse étrangère désigne les Colombiens responsables de la défaite de l'Ouzbékistan

Les phases de groupes de la Coupe du Monde 2026, accueillie par les pelouses d'Amérique du Nord, entrent dans une phase décisive. Dans un choc historique du premier tour du groupe K, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a affronté avec courage la puissante sélection colombienne. Bien que les « Loups blancs » aient subi une défaite lors de leur match de débuts (1:3), les protégés de Fabio Cannavaro n'ont pas démérité face au favori du groupe en termes de qualité de jeu et de détermination. Notamment, le premier but de l'histoire de notre pays en Coupe du Monde, inscrit par le jeune talent Abbosbek Fayzullaev, a été particulièrement salué par la communauté footballistique mondiale.

Malgré cela, le match d'ouverture s'est soldé sans point pour nos représentants. Alors, quels joueurs adverses ont été les artisans de ce résultat regrettable ? Aujourd'hui, les principaux médias sportifs étrangers ont publié leurs notes subjectives sur une échelle de 10 pour les performances des joueurs de Nestor Lorenzo lors de cette rencontre.

Via le tableau officiel des classements sportifs ci-dessous, vous pouvez découvrir les quatre protagonistes les mieux notés de l'équipe de Colombie lors du match contre l'Ouzbékistan, ainsi que leurs statistiques :

Nom du joueur

Note (10)

Contribution principale et action dans le match

Bref commentaire des experts

Luis Diaz

9,0

• 1 but et 1 passe décisive millimétrée.


• 3 ballons récupérés dans le camp adverse.

• Homme du match.


• La star du Bayern a été un véritable défi pour nos joueurs.

Daniel Munoz

8,0

• Auteur du superbe but ouvrant le score.


• 3 interceptions, a remporté 3 de ses 4 duels.

• Le latéral droit a totalement contrôlé son couloir.


• Volume de jeu important en défense et en attaque.

Gustavo Puerta

7,5

• A joué 80 minutes sur le terrain.


• A récupéré le ballon de Shukurov au centre pour lancer Diaz en attaque.

• Directement impliqué dans la genèse du deuxième but.


• S'est distingué par ses passes tranchantes et combatives.

Kucho Hernandez

7,5

• Entré en jeu et n'a joué que 10 minutes.


• Combatif sur l'aile, a délivré une passe décisive.

• A pleinement justifié la confiance de l'entraîneur.


• Très actif lors des contre-attaques.

Les stars colombiennes qui ont brisé la défense des « Loups blancs »

Selon les experts étrangers, le joueur ayant apporté la contribution la plus significative à la victoire colombienne a sans doute été l'ailier du Bayern Munich, Luis Diaz (9.0) Il a non seulement offert une superbe passe pour le but de Munoz, mais a également marqué le but de la victoire à la 65e minute d'une frappe précise malgré l'opposition d'Abduqodir Husanov. De plus, il a remporté 8 de ses 12 duels, évoluant avec un pressing élevé.

Le défenseur Daniel Munoz (8.0) en plus d'ouvrir le score, n'a laissé aucun espace libre à nos représentants sur son aile. En récupérant le ballon à deux reprises, il a maintenu les attaquants de notre équipe nationale sous une forte pression (pressing).

Au milieu de terrain, Gustavo Puerta (7,5) a récupéré froidement le ballon d'Eldor Shomurodov en seconde période, préparant le deuxième but de son équipe. Entré en jeu, Kucho Hernandez (7,5) a fait preuve d'une détermination incessante en seulement 10 minutes, offrant une belle passe décisive pour le but de Sampaz qui a scellé le match.

Conclusion des analystes de Zamin Sport :

Le talent individuel et l'expérience mondiale des joueurs colombiens ont fait la différence. Cependant, ce classement montre que l'adversaire a dû mobiliser toutes ses forces et capacités pour nous battre. Nos joueurs ont prouvé qu'ils pouvaient résister dignement à de telles stars. Désormais, toute l'attention se porte sur le match du 23 juin contre le Portugal, mené par Cristiano Ronaldo. Nous croyons en toi, Ouzbékistan !

Suivez toujours sur les pages de Zamin les reportages les plus brûlants de la Coupe du Monde, les notes exclusives des stars du football et les prochaines étapes de notre équipe nationale au Mundial !

OuzbékistanColombieFabio CannavaroAbbosbek FayzullayevLuis Díaz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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