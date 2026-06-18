Des supporters colombiens soutiennent un enfant ouzbek en larmes

La rencontre entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Colombie lors de la Coupe du Monde de la FIFA a été marquée non seulement par la lutte sur le terrain, mais aussi par des moments émouvants dans les tribunes.

Après un but de la Colombie, les caméras ont capturé un jeune supporter ouzbek en train de pleurer dans les gradins.

En réponse, les supporters colombiens ont commencé à scander « Ouzbékistan, Ouzbékistan » pour soutenir l'enfant.

Cet incident a créé une atmosphère de sincérité parmi les spectateurs du stade et a suscité de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux.

Les fans considèrent cet événement comme l'un des moments les plus touchants et mémorables de la Coupe du Monde.

Ce match a marqué le premier match de l'équipe nationale d'Ouzbékistan dans l'histoire du Mondial.